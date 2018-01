Al Prato il secondo memorial Monsignor Castrillo

È il Prato ad aggiudicarsi la seconda edizione del Memorial "Mons. Castrillo". I ragazzi di mister Pellegrino hanno superato per 7-3 la Roglianese al termine di un bel match. Un buon allenamento in vista della ripresa del campionato, ma soprattutto l'occasione per continuare a divulgare la figura del Venerabile Castrillo. "Sono molto soddisfatto- dichiara il coordinatore del gruppo civico Mons. Castrillo San Marco Argentano- Antonio Modaffari, di questa seconda edizione del Memorial. Tengo a ringraziare le squadre partecipanti, don Gianfranco Lombardi e il Comune di San Marco Argentano, rappresentato dall'Assessore Finisia Di Cianni e dall'Assessore Angela Petrasso, che hanno ancora una volta mostrato entusiasmo e vicinanza alle nostre idee. Continueremo a lavorare per organizzare nuove iniziative culturali con la speranza di ottenere sempre maggiore partecipazione."

