I padroni di casa della Barbecue Vis Reggio Calabria si sono aggiudicati la "Christmas Cup", torneo nazionale di pallacanestro giovanile under 15 svoltosi con il patrocinio di Fip Calabria, Regione e Città Metropolitana. In finale i bianco/amaranto di coach D'Arrigo hanno sconfitto i lucani della Timberwolves Potenza al termine di un match appassionante deciso sul filo di lana, dove ai 55 punti dello scatenato potentino De Marca i reggini hanno opposto un eccellente gioco di squadra con ben 4 uomini (Fazzari, Curciarello, Cardone e Galimi) in doppia cifra.



Sono stati tre giorni vissuti tutti d'un fiato al PalaBotteghelle con Vis, Orlandina Basket, Rappresentativa Calabria, Viola Reggio Calabria e Timberwolves Potenza che hanno battagliato canestro su canestro, senza esclusione di colpi, ma sempre con grandissima lealtà e sportività, incarnando alla perfezione lo spirito che ogni competizione giovanile dovrebbe avere. Tanti i prospetti under 15 messisi in mostra. Fra questi Caroè e Messina (Viola), Fazzari, Cardone e Curciarello (Vis), Spada e Romeo (Orlandina), De Marca e Pace (Potenza), Agosto e Scarfò (Rapp. Calabria).

Basket giocato e non solo nella tre giorni reggina. Spazio anche a un interessante workshop di aggiornamento sull'organizzazione e le metodologie di allenamento in ambito giovanile a cura di coach Gianni Tripodi, cui hanno preso parte allenatori e dirigenti di varie società. E grazie alla sensibilità della Viola Basket, atleti, dirigenti e staff tecnici delle squadre partecipanti al torneo hanno potuto assistere gratuitamente dalle tribune del PalaPentimele al match di Lega2 fra MetExtra e Moncada Agrigento.

Tantissimi gli apprezzamenti per la Barbecue Vis, capace di organizzare (con uno sforzo economico non indifferente) un torneo di buon livello e consentire nuove esperienze di confronto a ragazzi provenienti da diverse regioni. Complimenti alla società del presidente Di Bernardo sono arrivati da tutte le squadre partecipanti, a testimonianza di un eccellente lavoro incentrato sulla valorizzazione del settore giovanile che il sodalizio bianco/amaranto ha iniziato un biennio fa e che sta portando avanti con oculata lungimiranza.

Applausi per tutti durante la cerimonia di premiazione, cui hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Fip Calabria Paolo Surace, il consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana Giovanni Latella, il ds della Viola Gaetano Condello e Giovanni Mafrici di ReggioACanestro, media partner della manifestazione.

Quella appena andata in archivio era la prima edizione della "Christmas Cup". L'appuntamento con la seconda edizione è rinnovato al 2018.

Di seguito tutti i risultati del torneo:

Girone all'italiana: Vis-Rapp. Calabria 96-57, Viola-Orlandina Basket 76-84, Vis-Timberwolves Potenza 58-68, Viola-Rapp. Calabria 83-65, Viola-Timberwolves Potenza 74-69, Rapp. Calabria-Orlandina Basket 76-86, Vis-Orlandina Basket 100-91, Rapp. Calabria-Timberwolves Potenza 56-65, Vis-Viola 93-58, Timberwolves Potenza-Orlandina Basket 68-50.

Finale 3 / 4 posto: Viola-Orlandina Basket 85-64

Finale 1 / 2 posto: Vis-Timberwolves Potenza 84-81

La gara del tiro da 3 punti è stata vinta da Vittorio Spada dell'Orlandina Basket.