Anche la rappresentativa Calabria marchiata Fip parteciperà alla prima edizione della "Christman Cup".

Dal 28 al 30 dicembre al PalaBotteghelle andrà in scena la prima edizione della "Christmas Cup", torneo nazionale di pallacanestro giovanile organizzato dalla Barbecue Vis Reggio Calabria e riservato alla categoria under 15 (nati nel 2003 e 2004).

Il tutto con il patrocinio della Fip Calabria, della Regione e della Città Metropolitana, e da quest'ultima inserito nel fitto calendario degli eventi natalizi cittadini.

Cinque le squadre partecipanti: Vis Reggio Calabria, Viola Reggio Calabria Ssdarl, Rappresentativa Calabria, Orlandina Basket e Timberwolves Potenza.

Si giocherà su entrambi i campi del PalaBotteghelle. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 15 ragazzi (12 a referto) e avrà la possibilità di schierare 2 elementi fuori quota (nati nel 2002). Previsto un girone unico in cui tutte le squadre si incontreranno tra di loro ed al termine del quale le prime due disputeranno la finale 1/2° posto, mentre la terza e la quarta si giocheranno il gradino più basso del podio.

La rappresentativa Calabria in occasione dell'evento mescola le carte ma manderà in campo una selezione di soli 2004 pronti a far bene in vista del prossimo Trofeo delle Regioni e pronti a confermarsi dopo aver vinto con merito il Gran Galà del Molise.

In ci saranno i Coaches Anna Fotia e Fausto Scerbo.

Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì si avvarrà della collaborazione del preparatore fisico Valerio Tolomeo.

Il dirigente del Comitato Regionale Fip sarà il confermatissimo Rosario Pirrotta.

A seguire il calendario delle partite e gli atleti convocati:

Giovedì 28 dicembre: ore 10.30 Vis-Rapp. Calabria (campo A), ore 14.30 Viola-Orlandina (campo A), ore 19.30 Vis-Potenza (campo A) e Viola-Rapp. Calabria (campo B);

Venerdì 29 dicembre: ore 10 Viola-Potenza (campo B) e Rapp. Calabria-Orlandina (campo A), ore 17 Vis-Orlandina (campo A) e Rapp. Calabria-Potenza (campo B);

Sabato 30 dicembre: ore 9.30 Vis-Viola (campo B) e Potenza-Orlandina (campo A), ore 15 finale 3/4° posto (campo A), ore 17 finale 1/2° posto (campo A). A seguire cerimonia di premiazione.

Gli atleti convocati

AGOSTO Andrea

Smaf Catanzaro

BARILA' Vincenzo

Pall. Bagnara

CANALE Andrea

Jumping Basket RC

DE RITO Leonardo

CAB Cosenza

DI CELLO Davide

Smaf Catanzaro

GIOVINAZZO Vincenzo

Basket Alan G.Tauro

IRRERA Francesco

Lu.Ma.Ka. Basket RC

LA NEVE Edoardo

Abacos Rende

MILANO Vincenzo

Basket Alan G.Tauro

SCARFO' Demetrio

Nuova Jolly RC

SONTUOSO Lorenzo

VIS Reggio Calabria

STAROPOLI Andrea

Catanzaro C.Basket

TIBERI Luca

Abacos Rende

VASTA Alessandro

Dodaro Cosenza