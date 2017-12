Il grande basket giovanile sbarca a Reggio Calabria. Dal 28 al 30 dicembre andrà in scena al PalaBotteghelle la prima edizione della "Christmas Cup", torneo nazionale di pallacanestro giovanile organizzato dalla Barbecue Vis Reggio Calabria e riservato alla categoria under 15 (nati nel 2003 e 2004). Il tutto con il patrocinio della Fip Calabria, della Regione e della Città Metropolitana, e da quest'ultima inserito nel fitto calendario degli eventi natalizi cittadini.

Cinque le squadre partecipanti: Vis Reggio Calabria, Viola Reggio Calabria Ssdarl, Rappresentativa Calabria, Orlandina Basket e Timberwolves Potenza.

Notevole lo sforzo organizzativo ed economico della società guidata dal presidente Luigi Di Bernardo per portare in Riva allo Stretto una manifestazione di tale livello, a testimonianza della grande attenzione che il sodalizio bianco/amaranto riserva al settore giovanile. Dopo aver partecipato negli anni scorsi ai tornei natalizi di Rieti e Cesenatico, la Vis quest'anno si è messa in proprio, dando la possibilità alle società del Sud di far fare esperienza ai loro giovani tesserati senza dover affrontare lunghi ed antieconomici viaggi.

"Questo torneo – afferma Checco D'Arrigo, responsabile del settore giovanile della Vis – nasce con l'intento di dare la possibilità ai giovani cestisti calabresi di confrontarsi con i pari età di altre regioni e far così sperimentare loro nuove esperienze. Il tutto allo scopo di valorizzare quelle società che con tenacia investono forze qualitative, economiche e mentali nei propri settori giovanili. La scelta della Vis di organizzare questa manifestazione vuole essere un segnale di vicinanza al movimento cestistico calabrese e uno sprone a fare sempre meglio a tutte le componenti del nostro mondo, con la convinzione che innalzare la qualità della propria programmazione tecnica può contribuire al miglioramento di tutto il movimento".

Si giocherà su entrambi i campi del PalaBotteghelle. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 15 ragazzi (12 a referto) e avrà la possibilità di schierare 2 elementi fuori quota (nati nel 2002). Previsto un girone unico in cui tutte le squadre si incontreranno tra di loro ed al termine del quale le prime due disputeranno la finale 1/2° posto, mentre la terza e la quarta si giocheranno il gradino più basso del podio.

Questo il calendario delle partite:

Giovedì 28 dicembre: ore 10.30 Vis-Rapp. Calabria (campo A), ore 14.30 Viola-Orlandina (campo A), ore 19.30 Vis-Potenza (campo A) e Viola-Rapp. Calabria (campo B);

Venerdì 29 dicembre: ore 10 Viola-Potenza (campo B) e Rapp. Calabria-Orlandina (campo A), ore 17 Vis-Orlandina (campo A) e Rapp. Calabria-Potenza (campo B);

Sabato 30 dicembre: ore 9.30 Vis-Viola (campo B) e Potenza-Orlandina (campo A), ore 15 finale 3/4° posto (campo A), ore 17 finale 1/2° posto (campo A). A seguire cerimonia di premiazione.

All'interno del torneo sono previste anche:

- Gara di tiro da 3 punti (28 dicembre, ore 17)

- Riunione/dibattito per allenatori a cura di coach Gianni Tripodi (29 dicembre ore 15) in cui verrà trattato l'argomento "Organizzazione programmatica e tecnica in un settore giovanile".

Il 29 dicembre tutti gli atleti e gli staff tecnici delle squadre partecipanti al torneo saranno ospiti della Viola e assisteranno al match di Lega2 (PalaPentimele, ore 20.30) fra MetExtra Viola e Moncada Agrigento.