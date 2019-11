Corecom e 'Colorimusicali' nelle scuole vibonesi con il progetto "I'mNotFake - Come difendersi dalle fake news"

Dopo la prima positiva esperienza con gli studenti degli istituti dell'Industriale e del Geometra, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, (Corecom Calabria) torna nelle scuole vibonesi, insieme all'associazione culturale "Colorimusicali", con il progetto "#I'mNotFake - Come difendersi dalle Fake News", che persegue l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi all'importanza della corretta informazione e fornire loro gli strumenti necessari per distinguere le notizie vere da quelle false, tendenziose, manipolate o esagerate e che, troppe volte, non sono specchio della realtà e veicolano messaggi sbagliati ed, anche, potenzialmente pericolosi. Nei giorni del 5 e del 6 novembre, rispettivamente alle ore 9.00 ed alle ore 11.00, saranno prima gli studenti dell'istituto professionale di stato per i servizi alberghieri "E.Gagliardi" e poi quelli del Liceo scientifico "G.Berto" a prendere parte attivamente alla realizzazione del progetto.

Come da programma, dopo l'introduzione affidata ai dirigenti scolastici degli istituti superiori,

interverranno l'avvocato Laura Pugliese, l'ingegnere informatico Bruno Cutrì e la giornalista Maria Laura Barbuto che affronteranno – in teoria ed in pratica ed ognuno in merito alle proprie competenze – la problematica delle fake news, quanto mai attuale nell'era del digital e della società 4.0. A conclusione dell'incontro, interverrà il Segretario regionale del Corecom, l'avvocato Frank Mario Santacroce, che spiegherà il ruolo esercitato dal comitato in merito alla comunicazione.

Obiettivo principale di "#I'mNotafake – Come difendersi dalle fake news è quello di permettere ai ragazzi di raggiungere una certa autonomia ed indipendenza nella valutazione delle notizie ed indirizzare loro alla condivisione consapevole delle stesse mediante i social network.