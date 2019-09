Vibo, mare e cambiamenti climatici: domani il dibattito a bordo del rimorchiatore Strenuus

Negli ultimi tempi la comunicazione ambientale dedicata al mare si è incentrata quasi esclusivamente sul problema dell'inquinamento delle plastiche: problema enorme, di difficile soluzione nell'immediato ed ancora lacunoso e tardivo per le azioni da comprendere e da intraprendere. Anche se non è di certo il più urgente per la salvaguardia del sistema "mare" che soffre ben più gravi impatti, in primis i cambiamenti climatici. Il mondo scientifico è suddiviso su come trattare la plastica: chi ne esalta la problematica, chi ne esecra la sovraesposizione mediatica. Come sempre la verità è nel mezzo, nel suo equilibrio. Se è vero che una sola cannuccia di plastica, una busta o un bicchiere di plastica non sono un problema, è pur vero la dose di i che gli oceani devono sopportare si aggira tra gli 8 e i 13 milioni di tonnellate l'anno, dose da non sottovalutare.

Di questo e di tanto altro, giovedì 5 settembre alle ore 19,00 a bordo del rimorchiatore Strenuus ormeggiato alla banchina Cortese del porto di Vibo Marina, ne parleremo con Silvio Greco, biologo marino, autore del libro "Un onda di plastica" edito da Manifestolibri. L'incontro sarà moderato da Raffaele Nisticò, giornalista di Noi di Calabria.