Arena (VV), “Tarallucci&Vino”, il 12 agosto la presentazione di “Lettera a un razzista del terzo millennio”

"Non mi sento, comodamente e presuntuosamente, dalla parte giusta. La parte giusta non è un luogo dove stare; è piuttosto un orizzonte da raggiungere. Insieme. Ma nella chiarezza e nel rispetto delle persone. Non mostrando i muscoli e accanendosi contro la fragilità degli altri."

All'indomani dell'approvazione in Senato del Decreto sicurezza bis appare ancora più urgente fermarci, per uscire dall'indifferenza e condividere un momento di riflessione e chiederci cosa abbiamo fatto della nostra umanità.

Temi importanti che saranno sicuramente trattati nell'ambito del terzo appuntamento della rassegna itinerante "Tarallucci&Vino", con la presentazione del libro "Lettera a un razzista del terzo millennio" di Luigi Ciotti, che si terrà lunedì 12 agosto alle ore 19,00 presso Piazza Generale Pagano di Arena.

Il libro è una lettera a cuore aperto contro «l'emorragia di umanità alimentata dagli imprenditori della paura», nella quale l'autore tenta di sfatare i "falsi miti" volti a incrementare il vento di razzismo che soffia sulla nostra società.

"Lettera a un razzista del terzo millennio" lancia un messaggio forte e deciso, smascherando falsità e luoghi comuni sui migranti e chiamando con forza il lettore a una presa di posizione: perché anche l'indifferenza di fronte al dolore altrui è una forma di complicità.

Un'occasione importante di dialogo e confronto che sarà arricchita dagli interventi di Peppino Lavorato, già sindaco di Rosarno, e Abdel Ilah El Afia, sindacalista e componente del Coordinamento Immigrazione della Cgil Area vasta Cz-Kr-VV.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Arena, verrà allietata dal concerto degli "Etno Pathos" gruppo di musica popolare calabrese, etnica e tradizionale, impegnato a portare in giro e promuovere il secondo progetto discografico dal titolo "Paisi chi vai", uscito ufficialmente il 4 agosto, che racconta di alcuni borghi dei nostri dintorni, di emigrazione, di integrazione e soprattutto di storia locale.