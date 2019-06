"Estate a casa Berto" apre una raccolta fondi sul portale Eppelà delle Poste Italiane

Ringraziamenti ufficiali dal palco, un capolavoro di Giuseppe Berto a scelta tra tre diversi volumi, un soggiorno a Capo Vaticano nella casa dove lo scrittore scrisse il Male Oscuro. Questi i concreti "ritorni" per coloro che decidessero di contribuire alla raccolta fondi lanciata oggi per far si che prosegua, anche nel 2019, uno degli eventi culturali più innovativi degli ultimi anni in Calabria. Sin dal 2015 "Estate a casa Berto" ha animato la settimana a cavallo tra fine luglio e i primi di agosto portando nei luoghi di Berto giornalisti, scrittori, attori e registi, in un ambito raccolto e unico dove il pubblico apprezza i contenuti ma anche la natura incontaminata.

Da Paolo Mieli a Pietrangelo Buttafuoco, da Iaia Forte a Tommaso Ragno, da Mimmo Cangemi a Maurizio De Giovanni , da Nicola Gratteri ed Enrico Ghezzi a Simona Izzo e Ricky Tognazzi, questi solo alcuni degli ospiti che hanno animato dal 2015 le serate magiche del Capo, con letture , proiezioni di film di oggi e di ieri, seguite da un cineforum gremitissimo, fino alle imprescindibili lectio magistralis di Paolo Mieli, ormai un caposaldo della stagione vibonese.

Nel 2018 sembrava che l'evento, sicuramente low cost, potesse essere sostenuto in parte dalla Regione Calabria ma così non è stato sebbene la notizia fu fatta circolare mediaticamente. E dunque, per continuare a garantire qualità, spettacolo e contenuti unici, l'Associazione "amici di Giuseppe Berto" che regge l'evento sin dall'inizio ha deciso di aprire una raccolta fondi, un crowd funding aperto a tutti, sulla piattaforma Eppelà delle Poste Italiane. Tagli minimali, da 5 a 100 euro, puntando sulla quantità per raggiungere l'obiettivo minimo prefissato.

Gli ospiti del passato e della futura edizione hanno già aderito entusiasticamente alla apertura della raccolta così come una campagna "social" sta decollando. Gli organizzatori sperano "che anche nel 2019 ci possano essere le opportunità per realizzare l'edizione numero cinque di questo evento/festival che ha fatto sognare così tanti spettatori" . Antonia Berto ha detto " farò di tutto per mantenere viva l'iniziativa che sta davvero onorando il nome e le opere di mio padre, molte delle quali concepite in Calabria" . Le date: 30 luglio / 4 agosto 2019. " Insisto nel tenere viva questa iniziativa – ha proseguito Antonia Berto- perché sono certa che è utile al territorio e ai giovani che, da queste parti, non hanno molte occasioni per entrare in contatto con personalità culturali che talvolta conoscono solo attraverso la televisione".

Si attende la conferma definitiva del calendario che potrà arrivare solo quando , dopo alcuni giorni, la raccolta fondi, iniziata ufficialmente in tarda serata il 4 giugno, darà segnali concreti.

Estate a casa Berto nobilita il territorio e per questa ragione il Gal Terre Vibonesi, che ha la responsabilità delle gestioni e dello sviluppo delle zone rurali dell'area, ha deciso di aggregarsi alla iniziativa, sostenendo per primo il crowd funding.