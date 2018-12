Vibo: ecco "Nataliandu"

Zeppole, musica, poesie, amicizia, solidarietà, tradizione, sono questi gli ingredienti che hanno dato vita alla terza edizione di "Insieme... Nataliandu". L'evento organizzato quest'anno dall'associazione storico culturale ViboInsieme in collaborazione con il comitato provinciale Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e con l'Arciconfraternita del Rosario ha ancora una volta raggiunto il suo scopo, quello di unire nel vero spirito natalizio e di preghiera, come ha inteso evidenziare don Filippo Ramondino nel suo saluto di apertura.

La piazzetta San Francesco di Vibo Valentia, location della manifestazione ha raccolto, pur in una fredda serata, centinaia di persone e tanti bambini che sono stati accolti da un Babbo Natale scampanellante e prodigo di caramelle e cioccolate.

"In un clima di gioia e di armonia – spiega la presidente di ViboInsieme, Donatella Fazio – abbiamo creato nel cuore storiico della città un momento di aggregazione e di vero spirito natalizio, innalzando con il nostro fare volontariato una preghiera al Signore che nasce. Come associazione quest'anno abbiamo scelto la piazzetta di San Francesco per stare insieme e condividere questi momenti con gli amici del Rosario. L'anno scorso eravamo a Piazza Diaz, due anni fa in piazza Carmine, proseguiremo nel nostro tour per i luoghi storici dell'antica Monteleone anche fra un anno."

Nel corso della serata si sono esibiti il gruppo Notte di Note con Mimmo Mantino, il maestro e poeta Totò Valenzise con i canti e le poesie in vernacolo della tradizione vibonese, ed i ragazzi della scuola media Murmura, guidati dall'insegnante Elena Garrì, che hanno letto delle poesie a tema natalizio da loro scritte. A complimentarsi per la manifestazione era presente anche il primo cittadino, Elio Costa, anche lui ha avuto modo di gustare zeppole, curijcchj e i dolci che i maestri pasticcieri vibonesi hanno voluto donare per l'occasione.