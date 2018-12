Tropea (VV), il 28 dicembre la presentazione del libro di Franco Laria “Flora spontanea nel circondario di Capo Vaticano”

Venerdì 28 dicembre alle ore 16.00, presso la sala conferenze del centro culturale (ex pretura) di Tropea, sarà presentato al pubblico il volume "Flora spontanea nel circondario di Capo Vaticano" di Franco Laria.

La presentazione è organizzata dall'editore Mario Vallone, il quale modererà il dibattito, e dal Circolo Legambiente di Ricadi. Interverranno, oltre all'autore, il presidente del sodalizio ricadese, Franco Saragò e lo storico don Pasquale Russo.

"L'opera di Franco Laria – si legge nella presentazione del libro - pur privilegiando la splendida varietà locale delle orchidee, è sulla linea degli approcci scientifici precedenti, ma con una appassionata preoccupazione in più: il timore che la bellezza che adorna questa nostra terra possa essere sottratta alla fruizione di chi ama e rispetta la natura. Perciò si è impegnato a fotografare personalmente ognuna delle creature che abbelliscono questo libro, ogni fiore, e si è dedicato con cura amorevole a dirci, non soltanto il nome scientifico e le condizioni ambientali, ma anche le qualità medicinali, la commestibilità e gli usi farmacologici. Ci raccomanda soprattutto di non reciderli! Potrebbe quello essere l'ultimo fiore che è stato ucciso da mani improvvide che avrebbero dovuto proteggerlo. Dobbiamo essere grati a Franco Laria che ci dà un bene culturale e ci consegna la bellezza che è davanti ai nostri occhi come un tesoro di famiglia, che va' goduto e custodito perchè anche altri dopo di noi possano godere di una natura provvida e generosa."