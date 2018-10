A Vibo Valentia la presentazione del libro “Il caso Aversa” di Antonio Cannone

L'Associazione no profit "L'isola che non c'è" presenta il nuovo appuntamento della rassegna letteraria "Un libro al mese: visti da vicino" giunta alla sua quinta edizione. Un appuntamento importante quello del 16 ottobre prossimo che vede "l'Isola che non c'è" affiancata alla "Lidu" (Lega italiana dei diritti dell'uomo) nella presentazione del libro del giornalista e scrittore Antonio Cannone "Il caso Aversa, tra rivelazioni e misteri". Un libro che ripercorre la tragica vicenda del duplice omicidio dei coniugi Salvatore Aversa e Lucia Precenzano assassinati dalla mafia nel 1992 a Lamezia Terme. Un delitto che deve essere di insegnamento ma soprattutto di monito alle nuove generazioni ed è proprio in quest'ottica che la presentazione si svolgerà in due momenti: al mattino una presentazione riservata agli studenti dell'istituto superiore DeFilippis-Prestia grazie alla convenzione stipulata tra la Lidu, l'Isola che non c'è e l'Istituto superiore, guidato da Pietro Gentile. Si tratta di un progetto pilota "Insieme per conoscere e difendere i nostri diritti", che proprio il 16 mattina verrà presentato alla stampa. Un anno di lavoro che unirà le due associazioni e il De Filippis-Prestia e che toccherà tematiche importanti dove i protagonisti saranno i ragazzi, insieme ad autori, docenti ed esperti; nel pomeriggio, come di consueto, l'incontro aperto al pubblico alle ore 18,00 presso la sede de "l'Isola che non c'è" in via San Domenico Savio a Vibo Valentia per discutere a tu per tu con l'autore del "caso Aversa" e di tutte le implicazioni di questo terribile ed efferato delitto.

Dettagli Creato Sabato, 13 Ottobre 2018 15:31