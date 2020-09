Lamezia, riapre al pubblico il Chiostro caffè letterario

Dopo la chiusura causa covid, il Chiostro caffè letterario, situato in piazzetta San Domenico a Lamezia Terme, riaprirà al pubblico sabato 5 settembre alle ore 18.30.

I rappresentanti della governance e i componenti dell'associazione culturale Chiostro illustreranno il programma dei prossimi mesi. Verrà offerto un aperitivo leggero e si ascolterà dal vivo il Maestro Scaramuzzino che farà volare le sue mani su un antico pianoforte, costruito ai tempi della famosa frase: qui si fa l'italia o si muore.

"Ecco, il nostro paese è ancora in costruzione e questi ragazzi, con passione, stanno portando il loro mattone.

È possibile che un gruppo di ragazzi e ragazze gestiscano un pregiato spazio pubblico nell' interesse generale? È possibile che al sud, in Calabria poi, dove la collaborazione è la cosa più complessa da trovare, che il pubblico e il privato sociale costruiscano una governance che funzioni? Si dice che nella vita le scelte che si fanno siano delle scommesse, a volte si vince a volte si perde. A lamezia un gruppo di ragazzi, tutti professionisti nel proprio ambito, pare che ad oggi questa scommessa l'abbiano vinta. Ad oggi, certo, perché la vita è una scommessa continua. Questi figli del Sud hanno ribaltato il paradigma/equazione sud uguale sottosviluppo, fallimento. Non hanno lasciato la loro terra per lidi lontani. Hanno studiato, si sono innamorate e sposate, hanno creato nuove famiglie. Ma hanno anche riempito di contenuti culturali un suggestivo spazio, dall'alto valore storico architettonico. Uno spazio che senza di loro sarebbe come una bella ampolla di profumo, una raffinata bottiglia di vino senza contenuto. Un chiostro del 500 è uno spazio che forse ha ispirato Tommaso Campanella nella sua utopia: la Città del sole, mentre vi passeggiava all'interno. Questo luogo è da tempo una realtà, una bella realtà di questo meridione tanto bistrattato quanto straordinario. Il Chiostro- caffè letterario è diventato, in un tempo abbastanza breve, uno spazio ibrido adatto a contaminazioni culturali di qualsiasi tipo. Bambini, famiglie, artisti, mamme con i propri figli, nonni con i nipoti, studenti calabresi con le fidanzate/i con accento del nord, ma anche gente forse un po' folle ma appassionata, lo ha percorso in lungo e in largo. Laboratori per bambini, presentazione di libri, mostre di pittura, arte plastica in genere, installazioni varie, concerti, incontri con artisti ed autori, cinema e performance teatrali spesso coesistono nel medesimo spazio e in contemporanea. Il terzo settore (parte della governance) aggiunge migranti, persone con disabilita' fisiche e mentali, persone marginalizzate. Così che all'interno del Chiostro Caffè letterario si ritrova la variegata tribù rappresentativa del mosto esterno. Le grosse ed antiche mura di quello che era un convento dei Domenicani hanno perso la funzione protettiva da attacchi esterni ma sono diventate calde braccia che accolgono tutte e tutti."