Santa Caterina dello Ionio: gli ultimi due incontri a Torre Sant'Antonio indagano nella notte dei tempi

Nella splendida cornice dei giardini di Torre Sant'Antonio, antica torre saracena sulla spiaggia del comune di Santa Caterina dello Ionio, continuano gli incontri fino al 25 agosto.

L'appuntamento fisso di quest'anno, #UnoSguardodallaTorre, ha in serbo una serie di incontri che hanno particolarmente incontrato i desideri del pubblico tanto da richiedere, in più di una occasione , la diretta FB per venire incontro a chi, pur volendo partecipare, non si trovava nelle vicinanze.

Torre Sant'Antonio è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato, facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa di circa 350 costruzioni ,presente anche all'interno del famoso "Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli".

Negli ultimi due incontri si tornerà alla notte dei tempi.

Con il primo , il 24 agosto alle 19.40 con il professore Santopolo, si parlerà de "Le Piante della Bibbia" .

Con il secondo , il 25 agosto alle 19.40 si parlerà insieme all'autore ,Vincenzo Nadile , del libro "Castiglione di Paludi e il Fuso di Ananke", una interpretazione originale del complesso di ruderi presente in quella zona, supportato da indagini con un drone.

Per coloro che lo desiderano è possibile prenotare la cena a seguire.

La partecipazione è gratuita ma per il rispetto delle norme anti Covid è necessaria la prenotazione al numero: +393930773954