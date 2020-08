"Artisti in corsia": emozioni al Parco Scolacium

Una serata sul filo delle emozioni: è la sintesi perfetta della III edizione di "Artisti in Corsia", svoltasi, come progetto speciale nell'ambito di Armonie d'Arte Festival, al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia Grande successo per l'evento - promosso dall'associazione ACSA & STE Onlus, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro - che grazie al progetto "We will make your dream come true" si pone l'obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità.

L'iniziativa, presentata magistralmente da Domenico Gareri, è stata aperta dal direttore artistico del Festival, Chiara Giordano. Il dott. Giuseppe Raiola, presidente dell'associazione ACSA & Ste Onlus e presidente out coming Lions Club Catanzaro Host, col quale è nata la manifestazione, e il dott. Pasquale Placida, presidente del Rotary Club Catanzaro, hanno espresso "la ferma volontà di continuare a realizzare i sogni di quei bambini che nel loro percorso di vita hanno trovato qualche ostacolo perché i loro sorrisi sono la gioia più grande". Molti i talenti che si sono susseguiti sul palco e che sono stati applauditi in modo fragoroso: Pierpaolo Vallone, Lucia Perricelli, Lorenzo Comigliano, Cristian Magro, Ilaria Feis, Valentina Borrino, Alessandro Dattola, Daniel Scarmato, Stellario Capillo e Pasqualina Stranieri, Valeria Piccirillo, Valeria Parentela, Alessandro Pugliese. Tra gli ospiti che hanno sposato l'iniziativa e si sono esibiti, il pianista cieco Ivan Dalia e il ventriloquo Samuel Berletti - quest'ultimo presente grazie al supporto della Gioielleria Megna - molto apprezzati per la loro bravura e simpatia. Dalia ha ricevuto anche una targa dal presidente Uici, Luciana Lo Prete. E poi risate "nostrane" con Enzo Colacino. Durante l'evento è stato trasmesso un saluto di Roby Facchinetti dei Pooh che ha realizzato la colonna sonora dell'emozionante video realizzato da Giampiero Avruscio, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Angiologia dell'Asp di Padova e che racconta il lavoro del personale sanitario durante i mesi di marzo, aprile e maggio, in piena emergenza Covid.19. Inoltre, è stata messa all'asta la maglia del Napoli firmata dall'allenatore Rino Gattuso. Sono stati consegnati preziosi riconoscimenti realizzati e donati dal Maestro Orafo Michele Affidato: all'VIII 8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, consegnato al comandante, il tenente colonnello Antonio Barbato, dal presidente del consiglio regionale, Domenico Tallini, per il contributo fondamentale ad esaudire il sogno di due piccoli di volare; al dott. Giuseppe Raiola, con la seguente motivazione, "Per l'impegno e la dedizione nel proprio lavoro, per i sorrisi che riserva ad ogni bambino e famiglia, per la sua capacità di vedere lontano, tenendo sempre i suoi pazienti per mano; al prof. Daniele Alberti, ordinario di chirurgia pediatrica, direttore della Clinica Chirurgica Pediatrica Ospedale dei Bambini e direttore della scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica Università degli Studi di Brescia; al prof. Ettore Jorio, ordinario di diritto sanitario e diritto civile della sanità e dell'assistenza all'Università degli Studi della Calabria. Suggestiva la sfilata dei gioielli dell'orafo Affidato con le modelle dell'agenzia Present & Future. Belle sensazioni con la visione del video musicale "Covid" realizzato dal giovane Maria Andrea Raiola che ha ripercorso i duri momenti vissuti durante il lockdown. Presenti anche l'assessore alla Cultura del comune di Catanzaro, Ivan Cardamone; il presidente di Confcommercio Centrale Calabria, Pietro Falbo; il past presidente del Rotary Club Catanzaro, Giuseppe Mazzei; il presidente incoming del Lions Club Catanzaro Host, Antonio Scarpino; il presidente dell'associazione Davide il Drago, Michele Grillo; il direttore dalla Chirurgia Pediatrica e del dipartimento materno-infantile dell'ospedale Pugliese, Domenico Salerno e il direttore della Emantoncologia-Pediatrica, Maria Concetta Galati, che collaborano continuamente e fattivamente al progetto. La III edizione di Artisti in Corsia si è avvalsa della collaborazione dell'associazione "Mani Unite per Pardova" per la quale è intervenuta la presidente Eleonora Caramanna che ha lanciato la proposta di portare la manifestazione in tour e il consigliere comunale della città venetà, Luigi Tarzia. Giampiero Avruscio, direttore Finale magico con l'esibizione di Ulisse de Le Ombre, celebre gruppo degli anni '70, accompagnato dalla cantante Antonella. Spente le luci, rimangono le emozioni ma già si pensa ai prossimi sogni da realizzare e all'organizzazione della prossima edizione.