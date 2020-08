A Falerna presentazione del diario di una quarantena di Salvatore D'Elia

Tappa al residence "La Giungla" di Falerna (contrada Grillo) per il libro di Salvatore D'Elia "Tra me e me, tra me e il mondo. Diario di una quarantena" edito da Grafiché Editore.

L'iniziativa, in programma mercoledì 12 agosto alle 19, è promossa dall'associazione "La Riviera dei Tramonti". Dialogheranno con l'autore, Dina Caligiuri e la blogger Ippolita Luzzo. Interverrà lo studioso lametino Salvatore Chirumbolo, attualmente biochimico clinico del Dipartimento di Neuroscienze dell' Universita' di Verona e segretario Scientifico del Council for Nutritional and Experimental Medicine (Norvegia)che, nell'occasione, svelerà alcune anticipazioni sul suo prossimo progetto sull'Italia del Coronavirus.

Uno scambio virtuale nel corso della quarantena, quello tra Salvatore D'Elia alle prese con la redazione del suo diario e Salvatore Chirumbolo, reso possibile attraverso la piattaforma virtuale