Nell'ambito del festival letterario Hyle, un spazio espositivo per gli artisti emergenti

Il festival letterario Hyle, in programma le domeniche di agosto dal 9 al 30 presso Villaggio Mancuso nella Sila catanzarese, lancia una call for artists per pittori, disegnatori, scultori e fumettisti che avranno la possibilità di esporre presso il Grande Albergo Parco delle Fate per la sezione del festival "Fairy Art Gallery".

L'iniziativa nasce con il fine di dare visibilità agli artisti emergenti, offrendogli uno spazio a titolo gratuito in cui poter esporre, far conoscere il proprio lavoro ed esibirsi in momenti di live art durante le domeniche e in contemporanea agli eventi del festival.

La location scelta è l'Albergo delle Fate, patrimonio artistico e culturale della Calabria e sito privilegiato del flusso turistico estivo, i cui spazi esterni ospiteranno gli eventi del festival grazie alla collaborazione con il tour operator My Tour Sila.

Il festival Hyle nasce con il fine di valorizzare attraverso la letteratura e la multidisciplinarietà, il territorio del Parco Nazionale della Sila e il patrimonio socio-antropologico della Calabria, promuovendo al contempo il rispetto della natura e dell'ambiente.

Gli artisti interessati possono contattare il festival per concordare le modalità di esposizione all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Maggiori informazioni sulla pagina facebook HYLE FEST.