"Lo stato di salute del Mezzogiorno in questo momento è quello che abbiamo sempre registrato e denunciato, una situazione molto problematica sulla quale dobbiamo intervenire con investimenti e con una nuova attenzione". A dirlo è stato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Lamezia Terme, dove sta partecipando al Consiglio confederale della Uil Calabria.

"Approfitto - ha aggiunto Bombardieri - per mandare una cartolina al sindaco di Milano: venga in Calabria, lo ospitiamo noi della Uil, gli facciamo verificare la situazione sociale ed economica, così magari la prossima volta ci penserà due volte prima di dire che i trattamenti economici tra Nord e Sud dovranno essere differenziati".

"Sarà un autunno complicato" ha detto Bombardieri, commentando con i giornalisti le misure del governo per la Fase 3. "Noi - ha aggiunto Bombardieri - abbiamo più di 7 milioni di lavoratrici e di lavoratori che oggi sono in cassa integrazione e con gli ammortizzatori sociali, bisogna continuare con gli ammortizzatori fino a dicembre, bloccare i licenziamenti. Il governo deve decidere quali sono gli asset strategici di questo Paese e di investire al più presto, deve mettere in condizione il Paese di risalire la china e ripartire da una crisi che sarà assolutamente complicata, dovrà utilizzare velocissimamente le risorse che arrivano dall'Europa. Solo così - ha sostenuto il segretario della Uil - potremmo dare risposte. Quindi sarà un autunno complicato. Noi chiediamo al governo di ridisegnare un'Italia diversa, alla luce di quello che è successo, che consideri la sanità pubblica, che consideri la vita prima di tutto, che consideri la sicurezza sul lavoro una priorità imprenscindibile. Se questo non succederà, noi - ha concluso Bombardieri - saremo pronti a riempire le piazze".

Con riferimento al "Recovery Fund, il segretario generale della Uil ha affermato: "Quei soldi vanno utilizzati e vanno spesi velocemente. Noi speriamo che oggi i Paesi che si oppongono facciano una riflessione. "Ho letto qualche giorno fa che il premier olandese si interrogava e ci chiedeva di sospendere quota 100: il premier olandese - ha rilevato Bombardieri - farebbe bene invece a interrogarsi su come eliminare i paradisi fiscali che ci sono in Olanda e in Lussemburgo. Quei soldi servono per far ripartire l'Europa. Se non c'è un'Europa solidale, che si occupa di solidarietà, quell'idea che avevamo noi, che hanno i nostri cittadini, i nostri giovani che hanno l'Europa probabilmente - ha concluso il leader della Uil - va in crisi". (AGI)