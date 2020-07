Sono oltre 28mila, di cui la metà di età compresa tra 0 e 11 anni, le persone con disturbi dello spettro autistico prese in carico nel 2019 nelle 52 sedi operative dei 14 enti del Terzo settore di ispirazione cristiana.

Questi alcuni dei dati che emergono dalla rilevazione su "I servizi per la diagnosi e il trattamento, la cura pastorale e il sostegno alle famiglie per le persone con DSA, offerti dalle strutture cattoliche e di ispirazione cristiana", che sarà presentata nella conferenza stampa online in programma domani giovedì 9 luglio alle 11 sul sito https://salute.chiesacattolica.it/informazioni-di-servizio/.

Tra gli enti che partecipano al tavolo sull'autismo promosso dall'Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei e che offrono principalmente un servizio di tipo ambulatoriale, ma anche di day hospital, di ricovero e semiresidenziale, presenti su tutto il territorio nazionale, anche il Centro Psico Educativo Autismo della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme.