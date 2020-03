Coronavirus, Catanzaro: locali chiusi e l’arte va sui social

Dirette e iniziative sui social per restare in contatto con il proprio pubblico, ma soprattutto per alleggerire, con l'ironia e il divertimento, l'atmosfera surreale determinata dall'emergenza coronavirus. Il mondo dell'arte di Catanzaro si mobilita per sopperire alla chiusura di cinema, teatri e locali a causa delle stringenti disposizioni governative e per condividere con i propri fans, costretti a restare a casa, momenti di svago e di convivialita'. Da Facebook a Youtube, volti noti del teatro calabrese si sono organizzati per allietare la giornata ai catanzaresi e rafforzare il senso della comunita', messo a dura prova dall'emergenza. Enzo Colacino, regista, autore di commedie in vernacolo e attore comico, ha deciso di tenere delle dirette di lezioni di dialetto catanzarese, in modo, ha detto, "da rendere piu' leggero l'obbligo di stare a casa": la prima lezione e' gia' andata in onda, altre lezioni Colacino, che negli ultimi anni si sta prodigando per promuovere in tutt'Italia la maschera catanzarese di Giangurgolo, ha in animo di tenerle nei prossimi giorni. Cosi' come si e' attivato anche Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro Comunale di Catanzaro, che Passafaro con la sua associazione "Teatro Incanto" ha recuperato a nuova vita dopo un lungo periodo di inattivita': per restare vicino ai catanzaresi chiusi nelle loro abitazioni per l'emergenza Coronavirus, Passafaro ha voluto dare al popolo della rete e del web la possibilita' di vedere, sul canale youtube del "Teatro Incanto", la commedia piu' importante della sua compagnia, "Giu' il cappello".

"Il Teatro, tutti i teatri in Italia, sono chiusi e questo - ha sostenuto Passafaro - sara' un colpo durissimo per un settore che gia' non brillava per i suoi risultati economici, il suo punto di forza era, e' e sara', il grandissimo impatto sociale. Proprio per questo, per non abbandonarti nel momento piu' strano di tutti, abbiamo pensato di regalare l'accesso alla nostra commedia piu' importante, la nostra "Giu' il cappello!", registrata al teatro comunale di Catanzaro, il Centro del centro storico. E' la commedia alla quale teniamo di piu' e - ha concluso Passafaro - abbiamo deciso di condividerla con te, per stare tutti insieme anche se in maniera virtuale". (Agi)