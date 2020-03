La dottoressa Rita Tulelli, presidente dell'associazione "Universo Minori", ha fatto dono di un televisore al led di 32 pollici di ultima generazione per far si che un ospite dell'Istituto Penale per i Minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro potesse beneficiare di questo importante strumento di comunicazione in quanto la cella a lui assegnata ne era priva. La donazione è stata resa possibile in parte grazie alla generosità dimostrata dall'Istituto Comprensivo "G. Bianco" di Sersale, guidato dalla dirigente scolastica Maria Brutto, che ha acquistato un cospicuo numero di copie dell'ultimo lavoro letterario della giurista Tulelli dal titolo "L'invisibile mondo di Carlotta" e in parte da quella dei soci del sodalizio "Universo Minori".

Tutto ciò mira a facilitare il pieno recupero dei ragazzi detenuti e poi, afferma la presidente Tulelli, il piacere di donare agli altri è ciò di cui dovremmo più spesso nutrire il nostro animo e fare di ciò che si dona ciò di cui si vive, fare beneficenza deve essere quindi prerogativa di ogni singolo giorno della nostra vita e non solo di determinati periodi dell'anno.