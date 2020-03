Presentato all'Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord-Est Manzoni” il Premio "Paolo Emilio Tulelli"

Si è tenuto nell'auditorium "Sancti Petri" dell'arcivescovado di Catanzaro, un interessante incontro a cui hanno partecipato gli alunni del plesso Mazzini dell'istituto Comprensivo "Catanzaro Nord-Est Manzoni" diretto dal dirigente scolastico Flora Alba Mottola. Per la presentazione del premio letterario d'Istituto "Paolo Emilio Tulelli" in onore del sacerdote, filosofo e teologo calabrese.

Presente la dottoressa Rita Tulelli, presidente dell'associazione "Universo Minori ", nonché' pronipote del filosofo e ideatrice del premio.

L'incontro, introdotto dalla dirigente Mottola, ha avuto come relatore d'eccezione Don Giuseppe Silvestre, vicario episcopale dell'arcidiocesi Catanzaro-Squillace, che ha presentato agli alunni la figura e il pensiero filosofico e teologico, sempre attuale, del sacerdote.

Nato a Zagarise nel 1811 ben presto si trasferisce a Napoli dove stringe amicizia con luigi settembrini che gli trasmise l'amore per la filosofia e gli ideali patriottici.

Docente di filosofia morale all'università di Napoli, sostiene che la filosofia morale ha il compito di scoprire gli eterni principi del vero, del bello e del giusto e di perseguirli per il bene del singolo essere umano e dell'umanità.

Ogni agire dell'uomo nel campo della scienza, della vita e delle scelte quotidiane deve essere illuminato da tre facoltà principali: intelligenza, volontà e libertà. l'intelligenza va alla ricerca della verità, del bene, del bello e del giusto e la volontà asseconda questa tensione mentre la libertà la attua, guidata dalla coscienza.

questo è un principio molto importante e attuale che ci fa capire che l'economia sganciata dall'etica, dalla moralità, non è umana perché l'agire umano deve essere ragionevole e libero per non ledere i diritti degli altri.

Per la filosofia morale è importante la tradizione, intesa come sapienza popolare, valore delle culture dei popoli e delle nazioni, che trasmette valori fondamentali quali l'amore della famiglia, la religione, la patria, lo spirito di servizio.

Anche l'arte, fa parte della riflessione filosofica come ricerca del bello con le grandi opere dell'ingegno umano e le produzioni del diritto e delle legislazioni giuste dei popoli, non a caso i periodi di maggiore fioritura corrispondono alla presenza di grandi pensatori e filosofi.

Dal punto di vista teologico Paolo Emilio Tulelli si contraddistingue per la lotta, in un tempo molto difficile, per l'abolizione della pena di morte, dando priorità al dono della vita custodendola e promovendola, mettendo al primo posto la persona umana in quanto creatura che porta in sé qualcosa di divino.

Paolo Emilio Tulelli è stato anche precursore dell'enciclica di Papa Francesco "Laudato si" in quanto afferma che l'uomo deve indagare e proteggere in maniera corretta "il meraviglioso spettacolo del mondo", del creato.

Paolo Emilio Tulelli volle donare alla città di Catanzaro alcuni libri affinché potessero rappresentare una base di partenza per la costituzione di una biblioteca pubblica.

Oggi a Paolo Emilio Tulelli è intitolata una sala della biblioteca comunale di Catanzaro dove è apposta una targa commemorativa in suo onore.

Gli studenti hanno seguito con attenzione, intervenendo con riflessioni personali all'incontro, al termine del quale la dottoressa Tulelli ha espresso il suo ringraziamento ai ragazzi per l'interesse dimostrato annunciando per il prossimo anno scolastico la presentazione del suo ultimo libro dal titolo "L'invisibile mondo di Carlotta".