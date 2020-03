Catanzaro, “Noi con voi – Il coraggio di restare”: il magistrato Marisa Manzini e le ex parlamentari Simona Dalla Chiesa e Angela Napoli incontrano gli studenti

Su iniziativa delle Associazioni "Risveglio Ideale", presieduta da Angela Napoli, "Universo Minori", presieduta da Rita Tulelli, e "Lamezia Muse", presieduta da Valentina Tedesco, venerdì 6 marzo 2020, alle ore 10.00, presso l'istituto Comprensivo "Nord-Est Manzoni", plesso "Bambinello Gesu'" di Catanzaro, egregiamente guidato dalla Dirigente Flora Alba Mottola, si svolgerà un incontro sul tema "NOI CON VOI – IL CORAGGIO DI RESTARE".

Dopo aver proiettato agli alunni tre brevi storie, Il Procuratore aggiunto, Marisa Manzini, la già parlamentare, Simona Dalla Chiesa e la già parlamentare Angela Napoli, stando sedute tra glia alunni, si sottoporranno alle loro domande, aiutandoli, attraverso le risposte e le storie, a far conoscere la potenzialità e la pervasività della 'ndrangheta, ed indicando loro come sia possibile contrastarle, con un fermo "NO" se si percorre sempre la strada della legalita', strada che incoraggia a crescere da cittadini liberi e onesti.