Catanzaro: successo per le iniziative del Carnevale

"Centinaia di presenze nel centro storico nel fine settimana di Carnevale hanno testimoniato la voglia di partecipazione e di aggregazione dei catanzaresi premiando il percorso che l'amministrazione comunale, guidata da Sergio Abramo, sta portando avanti per offrire occasioni di crescita per la città". Lo afferma l'assessore al marketing territoriale, Alessandra Lobello, nell'evidenziare il successo delle manifestazioni organizzate nel weekend.

"Le tantissime presenze registrate nel cuore della città - continua - sono il meritato riconoscimento agli sforzi che i privati, con il nostro supporto, hanno profuso per regalare dei momenti di svago e di divertimento per i più piccoli e per tutte le famiglie. In Galleria Mancuso, per l'iniziativa promossa dall'associazione 3V, si é respirata un'atmosfera di festa all'insegna della mascherina più bella. Anche in Villa Margherita tra musica, colori e animazione ci si é ritrovati tutti insieme a trascorrere una mattina speciale, accomunati dal desiderio di far rivivere le belle tradizioni che caratterizzano la nostra identità. Questo dimostra che, specialmente quando le attività riguardano i più piccoli e ci si gode il centro storico nella sua bellezza, é possibile trovare una piena condivisione di intenti superando ogni polemica. Una scommessa vinta che l'amministrazione comunale ha voluto fortemente sostenere nell'ampia programmazione mirata a valorizzare le potenzialità del Capoluogo anche dal punto di vista turistico".