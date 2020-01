Badolato (Cz), annullato l’incontro pubblico “Le città invivibili. Abitare a Roma antica”

L'Associazione Culturale Scholé – Centro Studi Filosofici di Roccella Jonica comunica che l'incontro pubblico dal titolo "Le città invivibili. Abitare a Roma antica", a cura di Mario Lentano (Università di Siena), in programma per domani 30 gennaio 2020, alle ore 17.15, nella Sala Consiliare del Municipio di Badolato Borgo, è annullato per una indisposizione del relatore, che si vede costretto a limitare i suoi impegni ai seminari nelle scuole. Lentano, rammaricato per l'inconveniente, intende ringraziare le Associazioni locali e il Comune di Badolato e, inoltre, dichiara di rendersi disponibile a individuare una nuova data in futuro, compatibilmente con i suoi impegni accademici.

Da parte sua, l'Associazione Scholé, profondamente dispiaciuta per l'accaduto, intende esprimere un forte ringraziamento a tutte le Associazioni locali e al Comune di Badolato per la disponibilità nel lavoro di organizzazione e per l'interesse dimostrato nei confronti dell'iniziativa e manifesta l'intenzione di proseguire nella collaborazione con i soggetti associativi che operano sul territorio, promuovendo cultura e amicizia.