Il Prof. Lettieri, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, è nominato componente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo.

"Voglio esprimere le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro al Prof. Pasquale Lettieri per essere entrato a far parte della Commissione permanente per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento europeo. Pasquale Lettieri nasce a Nola (Na), nel1981. Si laurea in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con una tesi sulle Neo-avanguardie internazionali. Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. E' Docente di Stile, storia dell'arte e del costume presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro dall'A.A. 2017/2018.

Carissimo Pasquale, è un onore annoverarti nel nostro corpo docente. Per noi non sei solo questo, sei anche un mentore e un amico. Grazie per tutto quello che fai e farai per l'Italia e anche per l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.Ti sono grato e ti formulo gli auguri di un brillante e proficuo lavoro nel prestigioso nuovo incarico nella nostra Casa Comune Europea" afferma il Prof. Vittorio Politano Direttore Accademia di Belle Arti di Catanzaro