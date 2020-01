Il M5S discute di istruzione in un incontro pubblico a Catanzaro, Granato: “Superare ‘Buona Scuola’ del governo Renzi”

Oggi alle ore 17,30, il Movimento 5 Stelle torna a parlare della "necessità di superare la riforma dell'istruzione voluta dal governo Renzi, nota come 'Buona scuola'". Aperta al confronto pubblico, l'iniziativa si svolgerà a Catanzaro, nel salotto culturale Antonino Greco. Si tratta di un confronto organizzato dalla senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, che introdurrà i lavori. Relazioneranno anche il senatore pentastellato Giuseppe Fabio Auddino, della commissione Lavoro, e Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per l'alleanza civica del Movimento 5 Stelle.

«Sono passati quasi 2 anni – anticipa la senatrice Granato – dall'inizio della legislatura in parlamento. In questo periodo si sono succeduti due governi e tre ministri dell'Istruzione. Discuteremo di che cosa sopravvive della legge 107, di che cosa è stato modificato e degli interventi prioritari in proposito. Questo e tanto altro, nell'ottica di quella rendicontazione sociale che noi del Movimento 5 Stelle riteniamo fondamentale per avvicinare i cittadini alla politica, sarà oggetto dell'appuntamento di oggi, che mette al centro l'esigenza di una formazione scolastica adeguata e profonda per costruire un futuro migliore: di conoscenza, consapevolezza, liberà individuale e innovazione».