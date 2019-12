Catanzaro: dal 27 dicembre alla scoperta di "Babbo Natale nella magica città dei tre colli"

Letture animate per i più piccoli e visite guidate alla scoperta di "Babbo Natale nella magica città dei tre colli". E' questo il progetto originale promosso dalle associazioni Fantàsia e CulturAttiva, con il sostegno della Camera di Commercio di Catanzaro, con l'obiettivo di coniugare divertimento e cultura per tutte le famiglie contribuendo alla valorizzazione del centro storico e del suo tessuto produttivo.

Appuntamenti, a partire dalle ore 16, domani venerdì 27 dicembre alla libreria "Punto e a Capo" in via Iannelli, sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre presso la Mondadori su corso Mazzini. Si inizierà con le letture che coinvolgeranno i bambini con la presenza della mascotte Fantàsio si svolgeranno in collaborazione con le librerie cittadine che hanno aderito all'iniziativa. Seguiranno, quindi, i tour guidati incentrati sulla storia di Babbo Natale attraverso il racconto di brevi aneddoti legati ai luoghi scelti per l'itinerario che segue un percorso ad anello il cui fulcro sarà l'antica Chiesa di San Nicola. Le visite guidate, per il solo pubblico adulto, saranno riproposte lunedì 30 dicembre, sabato 4 e domenica 5 gennaio con luogo di ritrovo in Piazza Garibaldi (difronte Chiesa di San Giovanni) alle ore 17.

Durante le varie tappe saranno ripercorse alcune vicende storiche che esalteranno Catanzaro come una città magica, meritevole di un dono speciale che sarà svelato alla fine del tour quando verrà rivelata anche la vera identità storica di Babbo Natale. Ovvero San Nicola, Vescovo di Myra, noto per la sua benevolenza verso i poveri e le leggende sul suo conto, che hanno favorito la sua identificazione con il mitico personaggio. Un programma ricco e originale per trascorrere i giorni delle festività stando insieme riscoprendo la storia della propria città.