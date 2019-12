Ritorna al Tip Teatro di Lamezia Terme, dopo "La terra degli alberi caduti" documentario sul Messico, il giornalista Claudio Cordova a cui di recente è stato affidato il "Premio nazionale Paolo Borsellino per il giornalismo". Sabato 21 dicembre alle 18 presenterà "Gotha. Il legame indicibile tra 'ndrangheta, massoneria e servizi deviati".

Un'inchiesta che affonda le radici nella storia della 'ndrangheta svelando legami con massoneria, ambienti eversivi e mondo delle istituzioni. Emergono amicizie, relazioni e collegamenti tra uomini di altissimo livello e cosche. Un sistema di potere capace di rafforzarsi, rigenerarsi e mutare nonostante le sanguinose guerre tra clan, le morti e gli arresti. Attraverso fonti giudiziarie inedite il libro dimostra come le famiglie calabresi entrino prepotentemente in alcune delle storie più oscure d'Italia: dal tentato Golpe Borghese, alla strategia della tensione, passando per il rapimento di Aldo Moro, fino ad arrivare alla P2 e agli attentati contro le istituzioni negli anni '90. Una 'ndrangheta che si infiltra ovunque: nell'economia, nel sociale, nella chiesa e negli ambienti para-istituzionali, come i servizi segreti deviati. Prefazione di Federico Cafiero De Raho.

L'autore dialogherà con don Giacomo Panizza (Comunità Progetto Sud). L'incontro sarà moderato da Maria Teresa Morano (Coordinatrice regionale Antiracket, componente Fondazione Trame).