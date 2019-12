Il 13 dicembre a Girifalco la presentazione del libro di Luca Ponzi, "Sergio Marchionne - La storia del manager che ha salvato la Fiat e conquistato Chrysler"

Tutto pronto per il terzo appuntamento della III edizione delle Letture d'Autunno. L'iniziativa si terrà il 13 dicembre alle ore 18 presso Palazzo Ciriaco, in via Roma, alla presenza dello scrittore Luca Ponzi che, per l'occasione, presenterà il suo libro "Sergio Marchionne - La storia del manager che ha salvato la Fiat e conquistato Chrysler" edito da Rubbettino. Alla manifestazione parteciperà il presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara. Nel corso dei lavori sarà illustrato e presentato il progetto "Fare impresa" a cura degli studenti dell'Istituto Tecnico di Girifalco. Agli studenti, ai docenti e al dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "E. Majorana" sarà conferito un riconoscimento per l'attenzione dedicata al tema dell'economia e per le opportunità data ai giovani di conoscere meglio il mondo del lavoro nell'ambito del progetto "Fare Impresa". All'incontro parteciperanno, infatti, gli studenti dell'Istituto "E. Majorana" di Girifalco. Sarà infatti presentato il progetto "Fare impresa. Morfologia della Comunicazione, tra didattica ed esperienze applicative", a cura del prof. Antonio Leone, docente di Grafica dell'IIS "Majorana".

