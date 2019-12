Aspettando il Natale, Maida in festa. Ecco il programma: si parte oggi con l'accensione delle luminarie

Mancano solo pochi giorni a Natale e nelle famiglie, così come per le strade, tutto sembra essere in attesa di quest'importante ricorrenza. Tutto, durante il periodo natalizio "si veste a festa": pupazzi di neve, palline ed altre fantasiose decorazioni impreziosiscono le vetrine dei negozi, le strade si illuminano e le case vanno ad assumere nuove sembianze, tra oggetti e colori caratteristici di questa festività. Anche Maida è pronta a vivere il momento più entusiasmante e dolce dell'anno con una serie di eventi coinvolgenti. Il primo appuntamento è per oggi sabato 7 dicembre con l'accensione delle luminarie in compagnia delle mascotte dei personaggi Disney del momento, musicisti, trampolieri. Da oggi parte anche la terza edizione del concorso "Spendi in comune e vinci" che tanto successo ha avuto tra i cittadini e i commercianti di Maida e Vena nelle edizioni precedenti. L'amministrazione comunale invita tutti a pensare ai regali natalizi spendendo a Maida e Vena e aiutando così il commercio e l'artigianato locale. Una pratica e un'abitudine da estendere tutto l'anno.

"Il Natale, tra tutte le ricorrenze annuali, è di sicuro la più sentita, poiché al di là della sua valenza religiosa, è in grado di coinvolgere grandi e piccini, seppur a diversi livelli di eccitazione – afferma il sindaco di Maida, Salvatore Paone -. Il Natale è magia, mistero, fantasia ed attesa, ingredienti, questi, che crescendo, per ragioni di natura diversa, l'adulto tende a dimenticare, ma che con un po' di impegno e con la vicinanza di un bambino, può facilmente recuperare. Proprio per vivere questa magia e questa atmosfera l'amministrazione comunale di Maida insieme alla Pro Loco di Maida e la Pro Loco di Vena con la collaborazione delle altre associazioni,artigiani,commercianti e Parrocchia, ha realizzato un ricco calendario di eventi". Il primo appuntamento è per oggi sabato 7 dicembre con l'accensione delle luminarie in compagnia delle mascotte dei personaggi Disney del momento, musicisti, trampolieri. Da oggi parte anche la terza edizione del concorso "spendi in comune e vinci" che tanto successo ha avuto tra i cittadini e i commercianti di Maida e Vena nelle edizioni precedenti. L'amministrazione comunale invita tutti a pensare ai regali natalizi spendendo a Maida e Vena e aiutando così il commercio e l'artigianato locale. Una pratica e un' abitudine da estendere tutto l'anno.

Di seguito i vari appuntamenti per vivere INSIEME la magia del Natale :

Programma a Maida :

07/12/2019 ACCENDIAMO IL NATALE:

 Accensione albero e Luminarie

 Addobbo albero di Natale insieme ai bambini

 Presenza di 10 Mascotte Disney

 Musicisti e trampolieri

 Pop corn e zucchero filato

08/12/2019 PRESENTAZIONE LIBRO

"Le Stelle salenti" di GraziellaFerrise

16/12/2019 CANZONI E MAGIA NEL TEATRO TENDA

 Concerto Natalizio a cura dei bambini dell'Istituto Comprensivo

Statale di Maida all'interno del teatro tenda

 Apertura Casa di babbo Natale

 Giornata Telethon "Le Piazze del Cuore"

23/12/2019 AUGURIAMOCI UN BUON NATALE

 Concerto Natalizio nel teatro tenda in compagnia del gruppo

musicale "Jazz&Christmas Song Quintet"

 Apertura casa di babbo Natale

 Giornata Telethon "Le Piazze del Cuore"

25/12/2019 SUONATE ZAMPOGNE ....GLI AUGURI DI NATALE

28/12/2019 Tombolata a cura della parrocchia di Maida

29/12/2019 Rassegna "chitarre e oltre"

La musica e la pittura in caravaggio

DATA DA DEFINIRE: TOMBOLATA PER I BAMBINI CON IL SUPPORTO

dell'associazione "di Meraviglia in Meraviglia"

05/01/2019 BEFANE, CARAMELLE e ANIMAZIONE BIMBI

 Animazione in compagnia di Happy Party animazione

 Apertura casa della befana

PROGRAMMA A Vena:

8/12/2019 Gara dei dolci a tema natalizio.

14/12/2019 Telethon " le Piazze del cuore" e Mercatini

21/12/2019 Telethon " Le Piazze del cuore" e Petulata (sagra delle crispelle)

22/12/2019 Telethon " Le piazze del cuore"

24/12/2019 Babbo Natale per le vie di Vena

25/12/2019 Zampognari

26/12/2019 Rappresentazione sul Presepe e Canti Nalalizi

27/12/2019 Tombola