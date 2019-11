Fine settimana ricco di appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Un fine settimana ricco di appuntamenti, il prossimo, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, che aderisce alla Seconda Giornata Regionale dei Musei di Calabria, prevista per sabato 30 novembre.

Per l'occasione il Museo sarà fruibile gratuitamente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, con la possibilità di effettuare visite guidate su prenotazione al costo di € 3,00.

Durante la giornata, oltre a poter godere della collezione permanente del Museo, sarà possibile visitare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 la Mostra "Calabria. Focus sull'arte contemporanea" a cura di Enzo Le Pera, Gianluca Covelli e Ghislain Mayaud.

Alle 18.00, nell'ambito della Stagione Concertistica Internazionale Autunno Musicale, in programma il concerto "Viaggio nel tempo con un Flauto e una Chitarra" con la flautista Giovanna Savino e il chitarrista Angelo Olivieri, musicisti entrambi genovesi che eseguiranno un programma musicale di celebri melodie tratte dal repertorio classico e moderno e che spazierà dalla musica rinascimentale all'Opera, alla classica, con brani originali scritti per i due strumenti insieme ad arrangiamenti di musica dei nostri giorni. In particolare saranno eseguite musiche di Bellini-Debussy-Cohen-Beatles-Dylan-Chopin-Ibert-Piazzolla.

A completare il quadro delle attività del Museo, nel chiostro, alle ore 18.00, l'installazione multimediale "Nel chiostro del tempo" realizzata, per il chiostro di S. Agostino, dal teatro Studio Krypton di Giancarlo Cauteruccio.

Per l'occasione si potrà partecipare al contest fotografico per promuovere i Musei della Calabria usando gli ashtag #giornataregionalemuseicalabria #museicalabria #fotoalmuseo e taggando l'account Instagram @museicalabria, e i Musei di Cosenza, in particolare, aggiungendo l'ashtag #cosenzalmuseo taggando l'account Instagram @cosenzapics.