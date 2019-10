Le “Storie” di chi ha combattuto le mafie in un convegno a Lamezia Terme

Giovanni Falcone pronunciando la famosa frase "gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini", era sicuro che altri uomini avrebbero continuato la sua opera. Così – è scritto in un comunicato stampa dell'associazione 'Risveglio Ideale' - sta avvenendo attraverso tutte quelle donne e quegli uomini che con tenacia dicendo quotidianamente "NO 'ndrangheta", "NO mafia" continuano a proseguire l'opera ed a mantenere vivo il ricordo di tutti gli uomini e le donne uccisi dalle mafie.

L'Associazione "Risveglio Ideale", presieduta da Angela NAPOLI ritiene, pertanto, indispensabile, rivolgendosi in particolare ai giovani, perpetuare le storie e il ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita o che quotidianamente si oppongono alle mafie per difendere i valori più importanti della nostra comunità.

A tal fine l'Associazione "Risveglio Ideale", in collaborazione con l'Associazione "MUSE", ha indetto per lunedì 07 ottobre 2019, il convegno dal titolo "STORIE".

Al convegno interverranno: la dott.ssa Simona Dalla Chiesa, il Procuratore Aggiunto Marisa Manzini, il Testimone di Giustizia Rocco Mangiardi, la Presidente di Risveglio Ideale Angela Napoli. Modererà l'avv. Giovanna Fronte.

Il convegno si svolgerà, alle ore 18.00 presso la parrocchia Santa Maria Goretti (via Beato Angelico, 21L) di Lamezia Terme.