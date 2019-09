"Il Decennio francese in Calabria e la Battaglia di Maida": convegno al Parco della Biodiversità di Catanzaro

La rassegna "Settembre al Parco – Naturart" edizione 2019 si chiude con uno straordinario evento culturale che si svolgerà in questo ultimo weekend del mese al Musmi, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea.

Dopo una serie di lavori di manutenzione, della struttura e dei cimeli, le nuove sale del Museo sono pronte ad ospitare il grande plastico della "Battaglia di Maida" del 4 luglio 1806: oltre un anno di lavoro, più di 1100 miniature, molte delle quali pezzi unici appositamente modellati, e tutte dipinte a mano da un gruppo di giovani volontari sotto la guida esperta di un docente dell'Accademia di Belle Arti.



Si comincia oggi alle ore 15.30 presso la sala conferenze del Musmi con un convegno su "Il Decennio francese in Calabria e la Battaglia di Maida", che vedrà la presenza di docenti universitari, storici e studiosi riuniti per discutere di questo particolare momento storico legato al territorio. Alle ore 18, il presidente della Provincia Sergio Abramo, insieme al presidente del Parco Michele Traversa, inaugurerà il nuovo allestimento del Museo e una mostra pittorica di opere realizzate da artisti locali sul tema dell'evento. Il tutto sarà animato dalla presenza di oltre 50 figuranti (reenactor) appartenenti ad importanti gruppi storici provenienti da tutta Italia che nella mattinata di domani, domenica 29, a partire dalle 11, animeranno le vie del centro e del parco per la gioia di grandi e bambini, in una rievocazione del periodo storico che renderà omaggio alla memoria degli eventi e alla bellezza naturalistica del Parco.