“Materia 2019”: dal 19 al 22 settembre Daniele Rizzuti e Zeroottouno all'Ex Stac

E' tutto pronto per la IV edizione del Materia Independent Design Festival, la più importante manifestazione del Sud Italia dedicata al design, realizzata da Officine AD degli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, con la direzione artistica di Antonio Aricò che si terrà a Catanzaro dal 19 al 22 settembre.

Mercoledì 18, alle ore 19.30, ci sarà un esclusivo pre-opening nel quartiere marinaro da Le Mani Casa che anticiperà l'inaugurazione di giorno 19 alle ore 17.30 al Complesso Monumentale del San Giovanni.

Sempre il 19 settembre, dalle ore 18.30, nell'ambito di Materia, l'Ex-Stac aprirà le sue porte alle esposizioni di Daniele Rizzuti e Zeroottouno.

"La coda dell'occhio" è il titolo della mostra di fotografie di Daniele Rizzuti dove vi è un parallelismo tra uomo e indeterminato fotografico, composto da differenti sfumature e gradazioni altrimenti impercettibili. L'uomo appartiene a questo spazio indeterminato, nulla di statico ma qualcosa in continuo mutamento nel corpo e nell'anima.

"La macchina fotografica ha la pretesa – spiega l'artista - di indagare in questo spazio infinito, oltre il primo piano, oltre la superficie; al di là esiste un'altra verità."

Zeroottouno è un duo artistico composto da Davide Negro e Giuseppe Guerrisi. Al centro della loro ricerca vi sono le dinamiche del rapporto uomo-natura con l'intenzione di portare in superficie le concrete esigenze dell'uomo contemporaneo di ristabilire un contatto intimo e profondo con quella che è la propria identità d'origine, reale, scevra da sovrastrutture dettate dagli schemi della società.

"Timeless signs" è il nome dell'allestimento realizzato da Zeroottouno: si tratta di segni ricavati da elementi naturali, "segmenti di tempo", che vanno a creare, in simbiosi con l'utilizzo del materiale, una forma di scrittura universale che sembra appartenere a tutti da sempre e, allo stesso tempo, sembra essere fragile come ciò che siamo.

"Materia – affermano Rizzuti, Negro e Guerrisi – crea sinergie tra professioni e professionisti in cui la visione artistica fa da legante, restituendo chiavi di lettura inaspettate. Queste operazioni sono fondamentali per far crescere la nostra regione e siamo orgogliosi di esserne parte integrante."

Le esposizioni all'Ex-Stac potranno essere visitate: giovedì 19 dalle ore 18.30 alle ore alle ore 21; venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Sabato 21, alle ore 10, gli artisti incontreranno all'Ex-Stac il pubblico e i giovani designer selezionati per la Call di Materia e racconteranno la loro arte.