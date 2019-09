I Distretti del Cibo come nuova opportunità di sviluppo turistico e risorsa aggiuntiva al comparto agricolo, ma soprattutto come concreta possibilità per far esplorare, scoprire e apprezzare il grande giacimento enogastronomico della Calabria e le tradizioni che lo contraddistinguono.

Questo - si legge in un comunicato stampa del consigliere regionale Mauro D'Acri - il leit motiv dell'incontro molto partecipato, svoltosi ieri mattina presso la Sala Oro della Regione Calabria, che il consigliere regionale con delega all'agricoltura, Mauro D'Acri, ha promosso e tenuto con i rappresentanti di Enti pubblici e privati, associazioni di categoria, federazioni e associazioni di albergatori, cuochi e sommelier, istituti alberghieri, imprese agricole e operatori privati del settore trasformazione.

Nel corso della riunione, introdotta e moderata dall'esperto di marketing territoriale Valerio Caparelli, con la fattiva collaborazione, in un'ottica intersettoriale, del funzionario regionale Giuseppe Campisi, l'architetto Cosimo Cuomo, Dirigente del Settore 3 Politiche Territoriali della Regione Calabria, ha illustrato ai numerosi presenti i punti principali inclusi nella futura delibera di indirizzo, che il delegato all'agricoltura D'Acri presenterà ai colleghi della Giunta regionale per la sua approvazione.

I Distretti del Cibo che si costituiranno in Calabria rappresenteranno un valido strumento di inclusione e coesione sociale, ma soprattutto di progettazione locale che, attraverso una buona politica di programmazione e promozione territoriale, potenzieranno le azioni di tutela, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti realizzati e promossi dalle imprese agricole, dagli agriturismi, dagli esercenti di prodotti tipici locali e dagli operatori della ristorazione locale.

"Con questa iniziativa vogliamo sostenere e valorizzare gli interessi produttivi e commerciali delle nostre aziende agricole - ha dichiarato il Consigliere D'Acri - consci che grazie a quanto ruota attorno al mondo del cibo, che rappresenterà sempre più il principale fattore di attrazione turistica della nostra regione, oltre a essere lo strumento più avanzato con cui comunicare l'identità, le tradizioni e le culture dei tanti luoghi e territori di cui la Calabria è ricca, dando origine a un modello efficiente di impresa, capace di generare valori ed economie nuove per il territorio".

L'incontro presso la Cittadella regionale ha mostrato la forza propulsiva dei Distretti del Cibo, utili a promuovere politiche di sviluppo dell'economia territoriale, attraverso nuove forme aggregative di valorizzazione e promozione dei prodotti locali, ma anche a sviluppare un laboratorio di confronto che sviluppi idee progettuali capaci di mettere in evidenza il valore delle piccole produzioni e il riconoscimento delle stesse per la promozione dei territori.