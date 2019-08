Essere un politico e fare politica non può essere un ripiego per chi non ha nulla da fare, è necessario avere qualità umane e preparazione culturale, tali da rappresentare degnamente il popolo. Per queste ragioni non si dovrebbe mai smettere di studiare e conoscere i percorsi giusti per divenire e restare un buon politico. Nell'ottica di questa necessità a Pianopoli, il sindaco Valentina Cuda, propone un incontro culturale a chiusura di un mese d'agosto ricco di eventi molto partecipati. Un appuntamento dedicato alla cultura e alla politica di grande attualità, proposto in maniera semplice ma pregnante, proprio per avvicinare le persone alla conoscenza. Il libro scritto da Felice Caristo e dall'onorevole Nicodemo Oliverio, oltre alla presenza degli autori, vedrà quella della docente universitaria Aquila Villella e del coordinatore regionale PD Giovanni Puccio. Aprirà l'incontro Valentina Cuda, con un saluto ai suoi concittadini. L'evento si terra stasera, a partire dalle 18, a Pianopoli in Largo Sant'Antonio, nel pieno centro cittadino.

