Nell'ambito dell'ESTATE FIORENTINA 2019, il River Urban Beach in collaborazione con l'Associazione Emozionote, stasera alle ore 18,30 presenta una serata dedicata ai Libri e alla Musica.

Parteciperanno a questo importante evento, che si svolgerò dopo Ponte Vecchio, al lungarno, i due autori lametini: la Dottoressa Mariannina Amato e il Professore Filippo D'Andrea , che bracconteranno le loro opere di psicologia e filosofia.

Parteciperà all'evento anche Nella Fragale, rappresentante della casa editrice Grafichè di Lamezia Terme.

La psicologa lametina Mariannina Amato, recentemente presente all'ultimo Salone del Libro di Torino 2019 , porterà a Firenze il suo ultimo lavoro :"3D Therapy® La materializzazione dell'emozione".

In questo suo ultimo lavoro, la Dott.ssa Amato in modo esaustivo e chiaro descrive l'uso psicoterapico dell'oggetto 3D che materializza, ai soggetto stesso, l'emozione negativa (paura, rabbia, senso di colpa, vergogna etc) esternalizzata durante il processo di terapia ed avvia ai processo di soluzione del problema stesso.

La 3DTherapy® è una metodologia di indagine conoscitiva, di elaborazione e trasformazione di aspetti emotivi disfunzionali, materializzati in oggetti tridimensionali con l'uso del computer e stampante 3D. Il percorso di materializzazione dell'oggetto in forma tridimensionale nasce dall'immagine mentale direttamente rappresentata attraverso il grafico bidimensionale dalla stessa persona. Attraverso l'osservazione riflessiva dell'oggetto 3D, oggetto "culturale" che amplifica l'emozione disfunzionale, si attiva il processo incarnato descritto da Rizzolatti e Gallese con un ritorno sotto forma di processo metacognitivo e meta-comprensivo del significato e del processo.

L'oggetto 3D, elemento tecnologico prodotto con la stampante 3D, risulta essere altamente innovativo in campo psicologico e nell'applicazione delle neuroscienze, infatti rende visibile e toccabile al paziente stesso ciò che la stessa persona teme e blocca il sistema emotivo. L'oggetto 3D attiva nella persona che l'osserva il meccanismo dei neuroni specchio e il processamento delle informazioni emotive a livello della corteccia Frontale Mediale e Dorsolaterale.

La 3DTherapy® è una metodologia di indagine conoscitiva, di elaborazione e trasformazione di aspetti emotivi disfunzionali, materializzati in oggetti tridimensionali con l'uso del computer e stampante 3D. Il percorso di materializzazione dell'oggetto in forma tridimensionale nasce dall'immagine mentale direttamente rappresentata attraverso il grafico bidimensionale dalla stessa persona. Attraverso l'osservazione riflessiva dell'oggetto 3D, oggetto "culturale" che amplifica l'emozione disfunzionale, si attiva il processo incarnato descritto da Rizzolatti e Gallese con un ritorno sotto forma di processo metacognitivo e meta-comprensivo del significato e del processo.

"Devo ringraziare di tutto cuore, ha affermato la Dott.ssa Amato, la vulcanica e inesauribile capacità organizzativa di Nella Fragale, che ha la forte volontà di promuovere la produzione libraria calabrese in tutta Italia. Ha voluto fortemente la mia ultima opera al Salone del Libro di Torino, ed oggi, ha voluto la soddisfazione di portarci a Firenze, e di questo io le sono particolarmente grata"