Sant'Andrea Apostolo dello Jonio: oggi un convegno e una mostra fotografica di Marco Giacomelli dedicata al musicista Giuseppe Ranieri. Alle 21.30 la proiezione del docufilm del maestro Danilo Gatto

Il musicista e docente Danilo Gatto racconta in un docufilm la storia dell'amore per la musica in cinque generazioni. La storia di vita cui accenna il titolo è raccontata dalla voce di Giuseppe Ranieri, straordinaria figura di musicista e di maestro di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ). La musica attraverso cinque generazioni" sarà proiettato questa sera alle ore 21.30 a Sant'Andrea Apostolo, alla presenza di alcuni rappresentanti della famiglia; l'appuntamento è impreziosito, dalla mostra fotografica (visitabile dalle 17) "Marco Giacomelli e Giuseppe Ranieri: un incontro tra arte e umanità" al teatro dell'auditorium, nei Giardinetti Piazza Nicolas Green (accanto scuola elementare). Mario Giacomelli (1925-2000), uno dei fotografi italiani più conosciuti e apprezzati al mondo, per una decina di giorni nel 1984 e nel 1985, riprende il suo personale contatto con il Sud che aveva fotografato ormai più di venticinque anni prima. La proiezione, introdotta da Danilo Gatto e dal sindaco di Sant'Andrea, Nicola Ramogida, sarà preceduta da un convegno alle ore 18 con la partecipazione dell'antropologo Paolo Apologo, dell'on. Marco Lion, amico e compagno di viaggio di Marco Giacomelli; l'insegnante Sergio Di Giorgio; l'antropologo Stefano De Matteis; il regista Eugenio Lijoi.

Dettagli Creato Mercoledì, 21 Agosto 2019 13:26