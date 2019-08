Il 15 Dicembre 2019 il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme ospiterà per il secondo anno consecutivo il Christmas Party Competition organizzato dalla To Be Academy.

Potranno prendere parte alla competizione i truccatori, i nail artist e gli stilisti sia aspiranti che professionisti: per iscriversi basterà collegarsi al sito tobeacademy.it ed entrare nella sezione dedicata.

Per l'occasione il Chiostro sarà trasformato nel backstage del fashion show a tema Leonid Afremov curato dai partecipanti.



Quest'anno ci saranno nuove partnership e nuovi premi, tra cui: workshop internazionali con Andreea POP Makeup Academy, Perfect Nails e Fedra Couture e kit di prodotti professionali per i vincitori.

Tra le novità dell'edizione 2019 anche il progetto di una raccolta fondi per sostenere non solo i sogni dei talenti partecipanti ma anche quelli dei meno fortunati: il 30% del ricavato, infatti, sarà devoluto all'A.I.L. (Associazione Italiana Leucemie).

Per sostenere To Be Academy, l'A.I.L. e per supportare i nuovi talenti si può inviare una donazione direttamente dal sito tobeacademy.it entrando nella sezione Christmas Party Competition.