Vita indipendente, bellezza e moda: sabato 24 alla Marinella “Respirare” con Saffioti e D’Elia

La "scommessa" di unire vita indipendente, bellezza e moda in un mix di creatività, che lancia un messaggio di vita e di speranza. Questo il filo conduttore della serata di sabato 24 agosto a partire dalle 18.30 al locale Blue Royal - Remezzo, in località Marinella, che vedrà l'incontro con Antonio Saffioti e Salvatore D'Elia, autori del libro "Respirare-La tracheotomia: scelta e sfida per una vita indipendente".

Nel corso della serata, sarà esposto una parte del progetto fotografico "Eccellenza femminili", ideato e curato dalla stilista Elena Vera Stella e realizzato grazie agli scatti fotografici di Paola Perri, con protagonista Rita Barbuto, direttrice della sezione italiana di DPI (Disabled People's International), organizzazione internazionale presente in 142 Paesi e impegnata per la difesa e la promozione dei diritti umani delle persone con disabilità. Nell'occasione, la stilista lametina e Paola Perri parleranno del progetto che, in particolare per quanto riguarda gli scatti con la Barbuto, ha dato occasione di mostrare come la moda, la bellezza e la valorizzazione di sé stessi possano essere un mezzo straordinario per abbattere le barriere e vivere una vita indipendente. Dialogheranno con gli autori, Erika Godino, che ha curato la copertina dell'ultimo libro di Saffioti e D'Elia, e Marco Cavaliere, scrittore e coautore del primo libro di Antonio Saffioti "Chi ci capisce è bravo".

All'inizio dell'estate 2018, Antonio Saffioti, con distrofia muscolare di Duchenne e da oltre trent'anni "attivo" per la vita indipendente e i diritti delle persone con disabilità, compie una scelta importante del suo cammino: si sottopone alla tracheotomia per respirare e continuare la sua vita indipendente. Parte da questo momento decisivo il libro "Respirare", scritto da Antonio Saffioti e Salvatore D'Elia, edito da Grafichèditore di Antonio Perri, un'avventura di vita e di scrittura per proseguire una battaglia per la buona qualità della vita.