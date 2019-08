Pramantha Arte annuncia che il prossimo mercoledì 21 Agosto - nell'ambito di Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni - sarà inaugurata la mostra personale dell'artista lituano Vidas Poškus dal titolo La testa di Siemienowic.

"Docente di Storia dell'Arte all'Accademia di Belle Arti di Vilnius, storico e critico d'arte impegnato in studi sul Rinascimento e sul Barocco, curatore e direttore dello spazio espositivo Crematorium, Vidas Poškus - dichiarano i curatori - arriva in Catàgeios con una produzione pittorica dirompente e, paradossalmente, antiaccademica.

In bilico tra il realismo e il surrealismo, la sua pittura restituisce lo sguardo attento di un animo ipersensibile. Dotato di un'occhio interiore quasi fotografico, Vidas Poškus restituisce le sue impressioni su tela trasformando ogni elemento del mondo che lo circonda (paesaggi, architetture, persone, azioni, oggetti, eventi) in racconti di istanti emozionali.

Il piccolo formato, il colore intenso e deciso, le pennellate istintive, le scene di vita narrate, le inquadrature, le ambientazioni, i volti, le espressioni, gli umori diventano memorie visive di un viaggio nell'umano. Un viaggio in cui il caso, la natura e la cultura si fondono insieme e prendono la forma di cartoline. Cartoline di vita che l'artista indirizza al mondo, senza altre pretese se non quella di testimoniare, giorno per giorno, il suo personale punto di vista. Come in un diario. Il diario di un romantico che esplode di sentimenti e intuizioni, e che non rinuncia a quell'orizzonte di senso umano entro cui è possibile interpretare il mondo".

La mostra - a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo - avrà luogo presso la sede espositiva della galleria Pramantha Arte a Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87, inaugurerà il prossimo sabato 21 Agosto, e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 1 Settembre 2019, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. +39 3395028498