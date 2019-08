Pramantha Arte annuncia che il prossimo 18 Agosto 2019 avrà luogo un nuovo appuntamento artistico nell'ambito del progetto Catageios dal titolo FLESH'SING. Creative movement workshop (laboratorio di movimento creativo) a cura di Gilija Žukauskienė.

Pensato come evento che chiude la mostra Viaggio nella testa di AISTĖ GABRIELĖ ČERNIŪTĖ, FLESH'SING è un laboratorio guidato dall'artista e filosofa lituana Gilija Žukauskienė, che da anni incentra la sua ricerca sul potere trasformante del movimento.

"La nostra conoscenza del mondo - spiega l'artista - è inseparabile dal senso del movimento, così come è inseparabile dall'esperienza del movimento nel mondo che ci è stato trasmesso dalle generazioni precedenti. Queste esperienze condizionano il nostro modo di essere nel mondo. La capacità umana di modellarsi in spazi sociali e culturali si collega al potere della plasticità del corpo umano. E questa non è una relazione a senso unico. Riscopriamo la creatività del movimento umano! Occorre agire con fiducia e sicurezza come se il destino dell'umanità dipendesse da questo!"

Il laboratorio - con il coinvolgimento libero del pubblico - è ispirato al mito di Deucalione e Pirra narrato nelle Metamorfosi di Ovidio e prevede esercizi guidati, esercizi di improvvisazione e lettura condivisa di brani scelti, in una originale combinazione che porta dal corpo al testo, dall'azione alla riflessione. Il laboratorio ha una durata di circa due ore, si svolgerà all'aperto presso la villetta comunale di Conflenti alle ore 18.00, con punto di ritrovo alle 17.45 presso la sede espositiva di Pramantha Arte contemporary art gallery in Vico XIV Garibaldi n. 87 di Conflenti (CZ). L'iscrizione al laboratorio è gratuita e può essere effettuata scrivendo all'indirizzo e-mail o previa telefonata al n. +39 3395028498, entro e non oltre le ore 12.00 di domenica 18 Agosto 2019.