Catanzaro: Marinfest entra nel vivo con un ricco week end

Sarà un fine settimana di eventi tra libri, musica e danza con "Marinfest" nel quartiere Lido. Dopo il successo dell'apertura con la selezione regionale di Miss Italia e il concerto di Enzo Principe, il palco di Piazza Brindisi continuerà ad ospitare una ricca serie di appuntamenti promossi dall'assessorato al Turismo, guidato dall'assessore Alessandra Lobello, in collaborazione con la Pro Loco di Catanzaro e per la direzione artistica di Francesco Iaconantonio.

Oggi, venerdì 16 agosto alle ore 18.30, la libreria Ubik e La Masnada cureranno la presentazione del volume di Ottavio Rossani "Soverato", antologia di poesie inedite scritte tra il 1976 e il 2018 dallo scrittore, pittore e regista teatrale. Alle 21.30 sarà la volta di "Black and white e Anna Faragò in concerto". Il gruppo, attivo dal 2010, proporrà i grandi successi della musica leggera italiana e internazionale che hanno fatto ballare diverse generazioni. Umberto Vitale al basso, Vincenzo Mellace alla batteria e Matteo Procopio alla chitarra accompagneranno la voce di Anna Faragò, reduce dal successo di "All Togheter Now", trasmissione andata in onda in prima serata su Canale 5 condotta da Michelle Hunziker e J-Ax.

Sabato 17 agosto, alle 18.30, si terrà il salottino letterario a cura della libreria Ubik con Franco Riga ed Elia Banelli, rispettivamente autori di "Catanzaro Marina. Storia di un borgo antico" e "L'uomo dei tulipani". Alle 21.30 si proseguirà con "Voci nel vento", ideato e diretto da Giovanni Gullace dell'etichetta "Le officine sonore". Sarà una vetrina per alcuni artisti emergenti calabresi che presenteranno i loro brani editi ed inediti dal pop al rock, passando per l'hip hop. Sul palco saliranno Nicola Procopio, Kromosoma, Sonia Vita, Giulia Effe e Gio per la conduzione di Francesca Notaro.

Domenica 18 agosto, alle 21.30, la serata di Marinfest sarà aperta da Antonio Colosimo, cantante Catanzarese che ha partecipato a X Factor, classificandosi tra i primi 90 su 68000 partecipanti, e ha vinto il premio del pubblico al talent "Eight stars". Subito dopo si esibirà la Scuola di danza "Accademy latin Dream" con musiche e coreografie in tema latino americano.

La nuova settimana si aprirà col botto lunedì 19 agosto con una ricca giornata per gli appassionati del Catanzaro calcio. Alle 18.30 ci sarà il caffé giallorosso con le vecchie glorie della serie A tra cui Adriano Banelli, Fausto Silipo, Enrico Nicolini, Maurizio Raise, Domenico Giampa', Tonino Criniti, Maurizio Gori, accompagnati da Egidio Belfatto e con la conduzione di Massimo Brescia, i quali racconteranno aneddoti ed emozioni di quel periodo. Alle 21.30 seguirà la presentazione ufficiale della squadra che affronterà la nuova stagione con la chiusura affidata alla selezione musicale del catanzarese Dj EpicSamu – vincitore del premio Fim a Milano come miglior dj emergente Italiano – che farà ballare tutti i tifosi in Piazza Brindisi.