Il 14 agosto a Soverato l'undicesima edizione di "Noi che..."

Ormai ci siamo quasi, il 14 agosto al Noa Club (ex Marinella) di Soverato, andrà in scena l'undicesima edizione di "Noi Che..." la festa "anni ottanta" capace di attrarre ogni estate migliaia di appassionati della disco music. Ogni anno è un crescendo di entusiasmo e di partecipazione. Ogni edizione è sempre diversa e unica. Sono tanti gli artisti che si sono succeduti in questi undici anni, tutti sono riusciti a far divertire ed emozionare il pubblico del "Noi Che...". E, ne siamo certi, anche questa edizione sarà ricordata per le capacità sonore e l'animazione degli special guest.

Non solo Paolo Pasquali in arte Doctor Vintage, personaggio poliedrico, molto conosciuto in Italia per la sua spiccata capacità artistica come musicista, cantante, speaker radiofonico, attore, direttore artistico ed organizzatore di eventi.

Ma anche la graffiante voce di Angela Mosley. Cantante americana, nata a Chicago, Angela Mosley è nota per la sua personalità energica e per uno straordinario range vocale e musicale. La sua voce soul trasporta il pubblico in un'esperienza ipnotizzante che lascia tutti con la voglia di più musica. Da Sam Cooke e Margaret Whiting, a Whitney Houston e Judith Hill, l'amore di Angela per la musica rende il suono unico facendo diventare "suoi" brani interpretati da altri artisti.



Attiva come solista in vari eventi sia privati che pubblici, Angela si è esibita con grandi personalità di caratura internazionale. Ma il suo percorso artistico l'ha portata in Italia. Durante questo viaggio ha incrociato quella di alcuni musicisti umbri e con loro si sono create contaminazioni di generi differenti tra cui jazz, gospel, blues e soul. Ospite in diverse edizioni di Umbria Jazz, il più importante festival musicale jazzistico Italiano, Angela Mosley si appresta a conquistare il pubblico calabrese che il prossimo 14 agosto parteciperà all'undicesima edizione del "Noi Che...".

Un evento nell'evento, da non perdere, e che renderà, ancora una volta il "Noi Che.." l'appuntamento più cool dell'estate calabrese.