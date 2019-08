Clara Cerri a Lamezia con Ippolita Luzzo presenta “Papà Marilyn”

I sogni e le fantasie di un adolescente, il sogno di un amore diverso da quello che si era immaginato, la scoperta del bisogno di essere compresi per quelli che si è. E poi, tra una pagina e l'altra, Marylin, con il suo sguardo sorridente per mostrare al protagonista la strada per diventare ciò che vuole essere. Questi i temi dell'ultimo libro di Clara Cerri, che sarà presentato a Lamezia Terme il prossimo 8 agosto al Mondadori BookStore su Corso Giovanni Nicotera alle ore 19.

Dialogherà con l'autrice, la blogger lametina Ippolita Luzzo.

Clara Cerri è nata e vive a Roma, ha studiato lingue e religioni orientali. Nel tempo rubato allo studio e ai mille mestieri che ha praticato negli anni, ha scritto e pubblicato "Dodici posti dove non volevo andare", "Lettere fra l'erba" e, ultima pubblicazione, "Papà Marilyn" oltre a racconti pubblicati in antologie e sul web.