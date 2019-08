Sellia Marina (Cz): la presentazione di “Giardini delle Esperidi 2019”

Una serata di festa sabato sera in occasione della presentazione al pubblico di Giardini delle Esperidi 2019, il festival delle aree interne, un appuntamento fisso per i paesi della Presila, che quest'anno ha raggiunto il mare. Proprio per creare una rete che colleghi le "due Calabrie", quella costiera e quella montana, secondo le aspettative e il progetto del direttore artistico Maria Faragò, è a Sellia Marina (CZ) che si è presentato il programma della quinta edizione.

"Tra gli scopi di Giardini delle Esperidi quello di comprendere la Calabria, con occhio accogliente ma anche critico, non come una realtà indistinta, come spesso viene percepita fuori, ma con le sue complessità e differenze, con i suoi luoghi di straordinaria bellezza e le comunità che condividono valori profondi". Queste le parole del direttore artistico che ritorna da dove è iniziato questo cammino, allo scrittore vittoriano George Gissing che nel suo romanzo-diario Sulle rive dello Ionio scrisse "nella mia personale geografia, tra Catanzaro e il mare ci sono i Giardini delle Esperidi".

Il festival in questi anni ha dato ragione al mito, riscoprendo e ritrovando luoghi dimenticati o abbandonati, dando loro vita e animandoli con momenti culturali e di condivisione. Dal mito all'attualità, dall'accoglienza al viaggio, dai linguaggi della tradizione a quelli digitali, dalle performance artistiche che non avevano mai trovato posto nel "margine", ai trekking poetici che attraggono visitatori da tutta Italia, sono tanti gli esperimenti che Giardini delle Esperidi ha messo in campo e che porta avanti con un buon successo di pubblico (circa 70000 visitatori in 5 anni). La realizzazione, sin dal 2015, è stata possibile grazie al supporto del Comune di Zagarise e del suo sindaco Domenico Gallelli che lo definisce "molto di più di un evento momentaneo, è una comunità di persone, un luogo di consiglio e di racconto. Il ruolo di un direttore artistico è quello di capire quello che la comunità desidera e coglierne i cambiamenti per poter rispondere alla richiesta di cultura. È quello che ha fatto Maria Faragò, costruendo un punto fermo per il Comune di Zagarise e per tutta la comunità".

"Giardini delle Esperidi è quello che succede quando ci si mette a servizio di un'idea, di un progetto, di una suggestione artistica o letteraria e la si fa diventare cosa viva, condividendola con gli altri" sono le parole di Mauro Francesco Minervino, antropologo e scrittore.

Nella linea tracciata dal festival in questi anni, la riscoperta e la restituzione alla memoria della comunità un luogo, questo sarà l'anno dell'Albergo delle Fate a Villaggio Mancuso. Se ne ricorderà la costruzione, gli antichi fasti che lo hanno visto set cinematografico della dolce vita e le attività che oggi vengono ospitate all'interno durante gli eventi del festival che si svolgeranno il 16 e il 17 agosto proprio nella struttura.

Antonella Bonaccorsi, neo delegata alla cultura del comune di Zagarise, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale di Zagarise a favore del festival Giardini delle Esperidi, risorsa culturale condivisa con i comuni del comprensorio e con il Parco Nazionale della Sila che quest'anno cofinanzia il progetto insieme alla Regione Calabria il progetto.

Salvatore Bullotta, responsabile amministrativo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, ha messo in evidenza il valore innovativo e sperimentale dell'esperienza maturata dal progetto Giardini delle Esperidi, che spicca tra gli eventi storicizzati messi a bando dalla Regione Calabria. Giardini delle Esperidi Festival rappresenta, ha affermato Bullotta, un riuscito esempio di buone prassi culturali e civili il cui successo è oggi affermato sul piano nazionale, riconosciuto anche per la notorietà conquistata sui principali media nazionali. Un progetto che parte da una programmazione seria e professionale, partecipata e condivisa con le comunità locali, operando con efficacia in un territorio marginale come quello delle aree interne. L'esperienza di Giardini delle Esperidi ha portato il focus di forze intellettuali e di opinion leader sul territorio presilano catanzarese, valorizzandone al meglio risorse e caratteristiche. Nel corso della programmazione triennale varata dalla Regione Calabria la realizzazione del progetto e le attività collegate a Giardini delle Esperidi Festival hanno dato risultati di efficacia esemplare in termini di maturazione di processi di progresso civile e culturale delle comunità locali, rafforzando legami associativi stabili e duraturi, intervenendo inoltre con successo anche in ambiti strategici come la valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio etno-antropologico, dei beni architettonici e archeologici, favorendo le produzioni culturali e gli eventi site specific, contribuendo inoltre ad una spinta del mercato e nell'economia delle produzioni di qualità in aree che faticano ad emergere".

L'approdo di Giardini delle Esperidi dalla montagna al mare come recita il claim di quest'anno Boschi, fate, sirene non poteva che essere celebrato con una degustazione a tema mare/monti a cura di Anna Aloi per IGB A casa tua e con prodotti di aziende calabresi che Giardini delle Esperidi seleziona ogni anno per promuovere le eccellenze locali: patata della Sila IGP, pane di Cuti, conserve ittiche di Fish Different, pregiati vini delle cantine Dell'Aera hanno insaporito l'estiva serata a bordo piscina raccontando una Calabria ecosostenibile, in grado di produrre qualità nel rispetto dell'ambiente.

La serata si è conclusa con il concerto degli OutAut, con i loro migliori pezzi di jazz mediterraneo in cui le sonorità acustiche del jazz moderno incontrano il flamenco e le musiche latinoamericane con un effetto etnico e ricercato. Del gruppo fanno parte il chitarrista Iacopo Schiavo, Gianluca Massetti al pianoforte, Dario Giacovelli al contrabbasso e Alessio Baldelli alla batteria. Con la formazione classica, per l'occasione, ha suonato il chitarrista Paride Pignotti.

Anche quest'anno la musica di ricerca, le nuove tendenze enogastronomiche, i libri, le conversazioni, le sperimentazioni artistiche nei boschi e una passeggiata poetica a Tirivolo (CZ) dove si potrà respirare, nel pieno di questa calda estate, l'aria più pulita d'Europa, aspettano i visitatori di Giardini delle Esperidi dal 16 al 19 agosto.