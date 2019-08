Il 5 agosto a Girifalco "Letture d'estate" con Rita Dalla Chiesa

Il 5 agosto, alle ore 22, in occasione della rassegna "Letture d'Estate", promossa dall'amministrazione comunale di Girifalco, la giornalista e conduttrice TV, Rita Dalla Chiesa, presenterà il suo libro "Mi salvo da sola", edito da Mondadori. Introdurrà il sindaco, Pietrantonio Cristofaro, seguito dall'assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito. Il tutto si svolgerà nel cortile del palazzo comunale in via della Repubblica. L'assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito promotrice della rassegna ha voluto sottolineare: "Anche la cultura ha trovato spazio nel calendario estivo con una puntata speciale delle Letture d'Estate. L'iniziativa registra una presenza importante, qual è quella di Rita Dalla Chiesa che, nell'occasione, presenterà il suo libro "Mi salvo da sola". Ho letto il libro e l'ho trovato intenso, commovente. E' la storia di una donna che ha avuto il coraggio e la capacità di affrontare, ad una ad una, le onde tumultuose che l'hanno, più volte, buttata giù riuscendo a ritrovarsi e risollevarsi dopo forti cadute e importanti perdite. Poter ascoltare questa storia dalla viva voce della sua protagonista è un privilegio che l'amministrazione comunale ha voluto offrire ai cittadini e che mi auguro intercetti il gusto di tanti".

Dettagli Creato Venerdì, 02 Agosto 2019 08:53