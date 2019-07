A Girifalco la mostra "Colori, sensazioni, immagini del mio paese"

Si chiama"COLORI, SENSAZIONI, IMMAGINI DEL MIO PAESE" l'estemporanea di pittura organizzata per il 10 e 11 agosto da Pro Loco e Comune nell'ambito della V edizione di Ri_Vedi il centro storico. L'iniziativa, curata da Salvatore De Logu e dal presidente del Consiglio Elisabetta Ferraina, si sviluppa in base a quanto previsto da un preciso regolamento che prevede la partecipazione aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 16 anni.

L'iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà di espressione.

Le opere dovranno essere, chiaramente, dipinte in loco. In sostanza i partecipanti dovranno trovarsi nei giorni 10 e 11 agosto 2019 alle ore 9:00 presso la sede della proloco (Via della Repubblica, 2) dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele. Sul retro verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica

I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l'esecuzione dell'opera (cavalletto,colori,ecc.) Gli organizzatori provvederanno a consegnare la tela da utilizzare per l'esecuzione. Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 17:30 di giorno 10 agosto ed entro le ore 17:00 di giorno 11 agosto.

Le opere saranno esposte al pubblico e verranno valutate da una giuria di esperti. In tarda serata di giorno 11 , in via Roma verranno proclamati i vincitori, alla quale verrà consegnato un premio. Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione.