Catanzaro, parte il conto alla rovescia al Magna Graecia Film e Book Festival

Catanzaro si appresta a vivere una nuova esaltante edizione del Magna Graecia Film Festival che aprirà i battenti sabato 27 luglio nell'area Porto per concludersi domenica 4 agosto. "E' iniziato il conto alla rovescia – commenta il sindaco Sergio Abramo – verso una lunga settimana di proiezioni, masterclass ed eventi speciali che anche quest'anno vedranno protagonisti alcuni dei volti più noti del cinema italiano. La kermesse diretta da Gianvito Casadonte si conferma vetrina prestigiosa per i giovani autori e i talenti emergenti, oltre che nuovo punto di riferimento anche per le star internazionali che vogliono scoprire Catanzaro lasciandosi contagiare dalla nostra straordinaria accoglienza". Tra gli ospiti d'eccezione ci sarà, infatti, un nome riconosciuto del firmamento hollywoodiano come Christopher Lambert, indimenticabile "Highlander" del grande schermo. Grande attesa anche per l'arrivo di Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea e Giulia Penna protagonisti di altrettante masterclass.

"Quest'anno – aggiunge l'assessore alla Cultura, Ivan Cardamone - l'offerta culturale raddoppia con la nuova sezione book diretta dal giornalista Andrea Di Consoli. Nella stessa settimana ci saranno numerose presentazioni di libri e incontri con l'autore che animeranno non solo il quartiere marinaro, ma anche il centro storico ed i suoi contenitori culturali. L'amministrazione comunale continua a credere fortemente in un evento istituzionalizzato che ha legato il proprio nome alla città di Catanzaro".

"Nel corso degli anni - evidenzia l'assessore al Turismo e spettacolo, Alessandra Lobello - la manifestazione ha contribuito alla crescita e alla promozione dell'immagine del Capoluogo veicolandone le bellezze a livello nazionale e internazionale. Il sostegno, rinnovato anno dopo anno, ha consentito di imbastire una programmazione di qualità e a lungo termine in grado di generare effetti positivi dal punto di vista dell'indotto turistico e produttivo. Non mancano, dunque, i buoni propositi per una nuova edizione che si preannuncia ricca di sorprese e che proietterà ancora una volta la città di Catanzaro nell'olimpo del cinema".