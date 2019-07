San Floro (Cz): presentato il percorso della prima Italia nell’istmo tra mare Jonio e Mare Tirreno

L'Università delle Generazioni segnala che al "Mulinum" di San Floro (CZ) la Nuova Scuola Pitagorica di Crotone e la UISP (unione italiana sport per tutti) hanno presentato (domenica pomeriggio 07 luglio 2019) il "Cammino della Prima Italia" ovvero l'antichissimo percorso che i viaggiatori ed i commercianti facevano partendo dalle rive del mare Jonio (tra gli odierni territori di Squillace e Catanzaro Lido) per arrivare alle rive del mare Tirreno (tra gli attuali paesi di Maida e Sant'Eufemia Lamezia) o viceversa. Era il tratto più breve (circa 30 km, in media mezza giornata di cammino) esistente in quell'istmo di Catanzaro o di Marcellinara, proprio nella zona dove 3500 anni fa è nato il nome Italia e, quindi, la prima Italia politica-amministrativa di re Italo, inventore del governo sissiziale e della prima democrazia.

Tale cammino avrà luogo il prossimo anno 2020 proprio lungo un ritrovato antichissimo tracciato storico, pure con lo scopo di scoprire e conoscere nei minimi particolari tale territorio così tanto evocativo. Il percorso sarà realizzato in tre giorni (un venerdì-sabato-domenica). Per maggiori informazioni e per prenotarsi, questi sono i recapiti: UISP tel. 0961-751944 e tel. 0961-291882.

Nella medesima presentazione del "Cammino della Prima Italia" lo scolarca della Nuova Scuola Pitagorica, Salvatore Mongiardo, ha evidenziato i valori su cui si fonda la "Prima Italia" di re Italo e poi anche del grande filosofo Pitagora di Crotone. Inoltre, ha fatto riferimento all'imminente suo libro intitolato " Il pentalogo di Pitagora" che è scaricabile gratuitamente dal 14 luglio dal web digitando il seguente link "https://drive.google.com/file/d/1IqZYqoCTedfTGzObSQXfS8gMyYkYLadb/view".

In tale pubblicazione saranno spiegati, nei minimi particolare, le basi concettuali ed etici della " Prima Italia" e del pitagorismo che è stato poi travasato quasi per intero nella religione cristiana dei primi secoli.

Il discorso di Mongiardo, la presentazione motivazionale e tecnica del percorso e altri interventi possono essere seguìti digitando il seguente link https://www.youtube.com/watch?v=ypmyPBMocFs che dura circa 52 minuti. Infine, la scrittrice internazionale Barbara Bartoli (che lo scorso maggio 2019 ha pubblicato il libro "Catanzaro d'Italia, e scopri una gemma di luce") ha invitato tutti a Ravenna per il 29 settembre 2019 dove, appunto, la Calabria Prima Italia verrà celebrata in modo memorabile, pure ricordando il personaggio e i tempi di Cassiodoro di Squillace (485-580 d.C.), il quale proprio a Ravenna fu stretto collaboratore del re ostrogoto Teodorico e che poi, tornato sulle rive dello Jonio, realizzò il Vivarium ovvero la prima Università dell'Occidente.